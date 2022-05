Giro d’Italia 2022: Van Der Poel in rosa dopo le tappe ungheresi

Giro d’Italia 2022, nel weekend le prime tappe con partenza da Budapest. Van Der Poel conquista la maglia rosa. Domani si riparte da Avola.

È scattata nel weekend l’edizione 105 del Giro d’Italia. La mitica “corsa rosa” ha preso il via quest’anno, dalla capitale ungherese Budapest, con una prima tappa di 195 Km che ha già presentato un arrivo in salita.

Sede del traguardo è stata la cittadina di Visegard, sulle sponde del Danubio. Una salita di quasi sei chilometri, al 4,8% medio di pendenza, ha portato i corridori dinnanzi al castello che sormonta la piccola città magiara.

Qui, Mathieu Van Der Poel, giovane corridore della Alpecin, tra i favoriti per la vittoria finale, ha conquistato la prima maglia rosa della corsa, mantenendola per tutta la tre giorni di tappe ungherese.

Mathieu Van Der Poel in maglia rosa. Foto dall’account Twitter della Alpecin

Una tappa, quella da Budapest a Visegard, che rimane negli annali anche per il secondo posto raggiunto dall’eritreo Biniam Girmay. Il corridore della Intermarché, muove così un altro passo in avanti per il ciclismo del continente nero, dopo essere diventato il primo africano a vincere una medaglia in un campionato del mondo (argento Under 23 nel 2021).

Il corridore olandese ha tenuto botta nella successiva crono, corsa per le strade di Budapest, perdendo solo tre secondi da Simon Yates. Lo scenziato sorprende tutti nella gara contro il tempo, regalando alla Bike Exchange il primo trionfo in questa tre settimane di corsa.

C’è anche Mark Cavendish: l’eterno velocista della Quick Step si è aggiudicato la terza tappa, 201 Km da Kaposvar a Balatonfured, battendo Demare nello sprint. La corsa si sposta ora in Sicilia, con la prima tappa Avola-Enna, che inaugura la competizione sul suolo italico.

Tra i corridori azzurri, bene Matteo Sobrero, quarto in classifica generale a 24 secondi dal leader Van Der Poel, e già maglia bianca di miglior giovane.