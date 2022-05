Giro d’Italia 2022, Jai Hindley vince la maglia rosa

L’australiano chiude la cronometro di Verona, in Piazza Bra, in 23:55, perde solo sette secondi da Richard Carapaz, e si rifa della beffa subita due anni or sono. Vincitore di tappa è Matteo Sobrero, che porta a quota cinque i successi tricolori in questa edizione della corsa rosa.

È Jai Hindley la nuova maglia rosa: l’australiano della Bora Hansgrohe ha vinto il Giro d’Italia 2022, giungendo trionfante al traguardo posto in Piazza Bra, nell’ultima cronometro che attraversava le strade di Verona.

Dopo il capolavoro compiuto ieri sul passo Fedaia, in cooperazione con il compagno di squadra Lennard Kamna, Hindley si è difeso ottimamente dall’attacco di Richard Carapaz, che alla fine riesce a rosicchiargli solo sette secondi in classifica generale, e chiude dunque con un gap di 18 dopo aver dominato la corsa rosa per quasi tutta l’ultima settimana.

Jai Hindley, in rosa, sulla passerella finale del Giro d’Italia 2022. Dall’account ufficiale Twitter della manifestazione

Jai Hindley non ha dato alcun segno di cedimento, tanto che al passaggio dell’intermedio, sulla salita di Torricelle, Carapaz aveva eroso appena un secondo di svantaggio al diretto rivale in classifica. Hindley chiude la propria prova in 23:55, ed entra comunque nella top 10 di tappa, dimostrando di essere un ottimo interprete anche nelle corse contro il tempo.

Vince Sobrero. Lo “Squalo” Vincenzo Nibali il migliore tra gli italiani

Tappa conclusiva che si tinge del tricolore italiano. Matteo Sobrero, corridore di Alba, in forza alla Bike Exchange, Sobrero ha concluso la propria prova con un rimarchevole 22:24. Tra gli italiani, spicca ancora il veterano Vincenzo Nibali. Lui, che ha conquistato il Giro l’ha vinto due volte in carriera (quattro i podi), si conferma nella top five, appena un gradino sotto le prime tre posizioni, chiudendo nel modo migliore un viaggio cominciato nel lontano 2005, coi colori della Fosso Bortolo. Il messinese volta pagina, lasciando un’eredità che sarà difficile raccogliere.