Giro di Lombardia 2021: Tadej Pogacar anticipa Fausto Masnada

Tadej Pogacar vince il Giro di Lombardia 2021: lo sloveno della UAE Emirates mette in bacheca la seconda classica monumento della sua stagione, dopo aver trionfato alla Liegi-Bastogne-Liegi. Vincitore degli ultimi due Tour de France, Pogacar corona la sua annata con la “classica delle foglie morte”, battendo sulle strade di casa (si correva da Como a Bergamo), il corridore della Deceuninck Fausto Masnada.

I due si erano staccati dal gruppo sulla salita di Ganda, ultima asperità di giornata lunga 9,2 Km al 7% medio di pendenza. Masnada era riuscito a rimanere incollato alle ruote del rivale, nonostante la superiorità dello sloveno in salita.

Pogacar vince il Giro di Lombardia 2021. Fonte immagine: profilo Twitter della UAE Emirates

Pogacar è riuscito a prevalere sul rettilineo finale, quando Masnada pur rimanendo a ruota non ha saputo sopravanzarlo. L’Italia fallisce così l’appuntamento con la seconda classica monumento nel giro di una settimana, dopo la splendida affermazione di Sonny Colbrelli alla Parigi-Roubaix.

Terzo è giunto Adam Yates, che ha regolato nella volata di gruppo campioni del calibro di Primoz Roglic, Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe. La “Classica delle foglie morte” ha presentato un parterre d’eccezione per chiudere in bellezza la stagione del ciclismo su strada, mentre quello su pista prosegue con Europei (in corso di svolgimento) e Mondiali (a partire dal 20 ottobre). Pogacar ha vinto la terza classica monumento in cinque partecipazioni e, acquisito lo status di miglior ciclista al mondo, si prepara a dare l’assalto al terzo Tour de France di fila il prossimo anno.

