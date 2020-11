Torino, Giampaolo positivo al COVID

Giampaolo positivo Covid – Il Covid comincia sempre di più ad insediarsi nel calcio. Molti sono stati i calciatori che ne sono risultati positivi . Ultimamente, però, questo virus sta colpendo anche gli allenatori. Dopo la positività di Roberto Mancini e di Stefano Pioli, adesso tocca ad un altro tecnico di Serie A. Si tratta di Marco Giampaolo, allenatore del Torino.

Giampaolo positivo Covid, con l’Inter potrebbe esserci Conti

In seguito alla positività ad un tampone, Giampaolo è stato immediatamente isolato dall’intero gruppo. L’ex tecnico del Milan è in quarantena già da venerdì sera. Sarebbe asintomatico e quindi starebbe bene. Come da protocollo, anche gli altri tesserati del club hanno svolto il tampone. L’esito, però, è stato negativo. Il sito ufficiale del Torino, però, non ha emesso nessun comunicato anche perché il club piemontese non riporta mai i nomi dei propri tesserati positivi. Ma le notizie che girano su diversi quotidiano, ammettono che la persona in questione sia proprio il tecnico del Toro.

Settimana prossima ricomincia il campionato di Serie A. Il Torino è in cerca di rivalsa dopo l’inizio appannato del nuovo tecnico. Sicuramente una sfida non facile visto che al Toro spetta una trasferta molto difficile: quella a San Siro contro l’Inter alle 15. Giampaolo, molto probabilmente, non sarà presente visto che dovrà rispettare i giorni della quarantena. Sulla panchina ci sarà il secondo allenatore del Toro, Francesco Conti, che affianca il tecnico granata dal 2016, dai suoi inizia alla Sampdoria.

