Germania-Ungheria dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 23-6-2021

Dove vedere Germania-Ungheria, match della fase a gironi del gruppo F degli Europei 2020. La partita si

giocherà mercoledì 23 giugno alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’incontro sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky e sull’app Skygo.

Qualche rischio di troppo per la Germania nel girone F. La sconfitta contro la Francia aveva portato molto pessimismo nell’ambiente. Poi, però, c’è stata la roboante vittoria per 4-2 contro il Portogallo che ha rilanciato i tedeschi per la rincorsa agli ottavi di finale. Ma la grande sorpresa del girone è senza alcun dubbio l’Ungheria di Marco Rossi.

Da sfavorita nel girone, la nazionale ungherese è riuscita a fermare i campioni del mondo della Francia. Contro la Germania servirà la stessa grinta vista contro i francesi, anche se la qualificazione resta comunque molto complessa per l’Ungheria.

Germania-Ungheria, le ultimissime

La Germania entra in campo con un 3-4-3. In porta Neuer, per la difesa a tre Ginter, Hummels e Rüdiger potrebbero partire dal primo minuto. Centrocampo di grande qualità formato da Kimmich, Gündoğan, Kroos affianco a Gosens, autore del gol del momentaneo 4-1. In attacco Havertz e Müller faranno da supporto alla punta Gnabry.

L’Ungheria non dovrebbe cambiare molto dalla formazione vista contro la Francia. Nel 3-5-2 spazio a Gulácsi mentre per la difesa a tre Botka, Orbán e At. Szalai. Per il centrocampo a cinque Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer affianco a Fiola, a segno contro la Francia e autore di una grandissima partita. In attacco solo due giocatori Nikolic e Sallai.

Germania-Ungheria, le probabili formazioni

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry.

Ungheria (3-5-2): Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Nikolic, Sallai.

Dove seguire il match

Germania-Ungheria, incontro valente per il girone F degli Europei, si giocherà mercoledì 23 giugno alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche

Sono 33 le partite tra le due nazionali. Le vittorie sono 13 per la Germania e 10 per l’Ungheria mentre sono solamente 10 i pareggi. L’ultimo precedente è un 2-0 in un amichevole nel 2016.

