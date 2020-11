Genoa-Parma Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 30-11-2020

Genoa-Parma sarà il posticipo del Monday Night e chiuderà la 9^ giornata di Serie A (lunedì 30 novembre 2020 alle ore 20:45). La partita sarà visibile in esclusiva su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A). Sarà possibile seguire Genoa-Parma anche in streaming, accedendo al servizio Sky GO su smartphone, PC e tablet. In alternativa c’è NOW TV. Genoa chiamato al riscatto e alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, in avanti le certezze Pandev-Scamacca; il Parma di Liverani non vince in campionato dal 4 ottobre (Parma-Hellas Verona 1-0) e proverà a dimenticare il brutto K.O con la Roma all’Olimpico.

Genoa-Parma si giocherà lunedì 30 novembre (ore 20:45) allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, valevole per il posticipo della 9^ giornata di Serie A. Si affrontano due squadre vogliose e bisognose di punti e certezze.

I rossoblù mancano l’appuntamento con la vittoria addirittura dalla prima giornata di campionato (Genoa–Crotone 4-1), mentre i parmigiani non trovano i 3 punti dal 4 ottobre (vittoria in casa contro l’Hellas Verona). Solo un punto di distacco in classifica tra le due squadre.

Il Genoa di Maran, dopo il recente stop in casa dell’Udinese, rimane a 5 punti ed occupa la penultima posizione in coabitazione con il Torino.

La sconfitta rimediata all’Olimpico di Roma per mano dei giallorossi di Fonseca, sotto i colpi dell’uomo del momento, l’armeno Mkhitaryan, non ha permesso agli uomini di Liverani di muovere la classifica, rimanendo inchiodati al 17esimo posto con 6 punti.

Il Grifone, prima di presentarsi al Monday Night di campionato, sarà impegnato nel 4^ turno di Coppa Italia (gara unica) nel sentitissimo derby della Lanterna contro la Sampdoria, in programma giovedì 26 novembre (ore 17:00).

Gli uomini di Maran saranno chiamati, dunque, ad uno sforzo, sia fisico che mentale, importante in questi cinque giorni. Ricordiamo che la vincente tra Genoa e Sampdoria affronterà la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia nel mese di gennaio.

Pochi margini di errore per i rossoblù nei prossimi giorni, che devono necessariamente invertire questo trend negativo in termini di risultati e prestazioni.

Il Parma di Liverani, prima della sfida di campionato contro il Genoa, affronterà il Cosenza nel 4^ turno di Coppa Italia (in programma mercoledì 25 novembre, ore 14:30).

Sin qui il campionato dei gialloblù ha vissuto di alti e bassi (ottima prestazione e buon pareggio a San Siro con l’Inter, surclassato nelle recente e pesante sconfitta contro la Roma all’Olimpico, oltre ai K.O in trasferta con Bologna e Udinese).

Vanno trovati gli equilibri giusti nel modo di interpretare la gara e il modulo adottato fin qui, il 3-5-2, non sembra decollare.

Lo stesso presidente americano, Kyle Krause, dopo la sconfitta con la Roma, ha voluto esternare il suo punto di vista su Twitter:” Basta col 3-5-2, ora si va all’attacco”. Chiaro e conciso.

Mister Liverani avrà preso sicuramente nota e potrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista tattico già dal prossimo impegno di campionato. A secco di gol da due giornate, il Parma ha voglia di ricominciare a vincere e attaccare. Parola di presidente.

Genoa-Parma si giocherà nel Monday Night della 9^ giornata di Serie A, in programma lunedì 30 novembre 2020 (ore 20:45).

Le ultime sulle formazioni di Genoa-Parma

In casa Genoa Maran dovrà sciogliere parecchi dubbi di formazione, in particolare in difesa e a centrocampo.

In avanti le certezze sono Pandev e Scamacca. Per la sfida col Parma mancheranno Perin, squalificato dopo il rosso diretto rimediato nella sfida con l’Udinese, e il difensore Biraschi, sostituito all’intervallo per un problema alla spalla.

Ancora indisponibili Criscito, Cassata, Pjaca e Zappacosta. In porta, dunque, dovrebbe toccare a Marchetti.

Nella difesa a quattro Ghiglione e Luca Pellegrini i candidati ad occupare le corsie esterne. Cristian Zapata potrebbe tornare dal 1′ minuto in coppia con Bani.

In cabina di regia il croato Badelj; ai suoi lati ancora conferma per Struraro e Lerager. Zajc sarà il trequartista alle spalle di Pandev e Scamacca.

Il Parma deve fare i conti con un nuovo infortunio. La sconfitta con la Roma ha portato con sè anche lo stop di Giuseppe Pezzella. Per lui una lesione muscolare alla coscia sinistra.

Out ancora Hernani, Valenti e Mihaila. Mister Liverani dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-1-2. Sepe in porta, Osorio e Bruno Alves saranno i centrali di difesa. Con Pezzella out, sarà Gagliolo a spostarsi a sinistra, mentre a destra troverà posto Iacoponi.

Possibile conferma per il francese Cyprien come regista; Grassi e Kurtic completeranno il terzetto di centrocampo.

Lo slovacco Kucka galleggerà sulla trequarti, pronto a sostenere Gervinho e Inglese (in ballottaggio con Karamoh e Cornelius).

Probabili formazioni di Genoa-Parma

Genoa (4-3-1-2): Marchetti; Ghiglione, C.Zapata, Bani, Lu.Pellegrini; Lerager, Badelj, Sturaro; Zajc; Pandev, Scamacca. All. Maran

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani

Come vedere Genoa-Parma in Diretta TV e Streaming

Genoa-Parma sarà il posticipo del Monday Night e chiuderà la 9^ giornata di Serie A (lunedì 30 novembre 2020 alle ore 20:45).

La partita sarà visibile in esclusiva su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A). Sarà possibile seguire Genoa-Parma anche in streaming, accedendo al servizio Sky GO su smartphone, PC e tablet. In alternativa c’è NOW TV.

Dove ascoltare la radiocronaca di Genoa-Parma

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa-Parma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

La radiocronaca della partita potrà essere ascoltata su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Genoa-Parma

Sono 16 i precedenti totali in Serie A tra Genoa e Parma dalla stagione 2009-2010. Perfetta parità nelle vittoria, 5 a testa, e 6 pareggi.

Al Ferraris il Genoa ha ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Negli ultimi 4 precedenti dalla risalita del Parma in Serie A, i rossoblù hanno sempre perso.

L’ultima vittoria del Genoa risale al 15 aprile 2015 (Genoa-Parma 2-0, reti di Iago Falque e Pavoletti).

L’ultima sfida di campionato della scorsa stagione (23 giugno 2020) ha visto trionfare il Parma (Genoa–Parma 1-4, tripletta di Cornelius, rigore di Iago Falque e quarto gol del Parma firmato Kulusevski).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS