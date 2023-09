Genoa-Napoli 2-2, Rudi Garcia: “Non siamo scesi con la giusta determinazione. Non ho voluto rischiare Rrahmani e Natan”

Il Napoli non va oltre il 2-2 in casa contro il Genoa. Le parole di Rudi Garcia al termine della partita.

Un’altra prestazione abbastanza deludente per il Napoli. Gli azzurri non vanno oltre il 2-2 nella partita contro il Genoa. Gli azzurri non sono entrati con la giusta determinazione in campo e questo si è fatto sentire. Tanti gli svarioni difensivi, anche se il primo gol sembra essere viziato da un fallo su Anguissa.

Al di là di questo la prestazione è stata insufficiente. Il tecnico ha ammesso che non c’è stata la giusta cattiveria agonistica da parte della squadra. Questo, però, bisognava farlo fin da subito anche perché il Napoli si è svegliato soltanto a una ventina di minuti dalla fine della partita.

Il tecnico non ha voluto rischiare Rrahmani così come c’era anche l’idea di far giocare Natan ma alla fine si è optato per far rimanere Juan Jesus e Ostigard. Un po’ di nervosismo per Kvara che non ha gradito la sostituzione con Zerbin. Nessun problema con il calciatore che era solamente un po’ innervosito.

Settimana prossima c’è un tour de force davvero grandioso con ben sette partite ogni tre giorni. Sarà una dura sfida per il Napoli di Rudi Garcia che dovrà rivedere qualcosa nel suo gioco.