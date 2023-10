Genoa-Milan 0-1, Voti, pagelle e analisi, il Milan va in testa alla classifica grazie a Pulisic

E’ successo di tutto in questa sfida tra Genoa e Milan. Una partita che probabilmente farà discutere nelle prossime settimane, ma che regala sicuramente spunti interessanti da narrare. Il Milan va in vantaggio grazie a Pulisic con una bella girata. Dubbi però sul controllo da parte del giocatore statunitense. Non si capisce se abbia controllato di braccio o di petto. Nel finale espulso Maignan e Giroud, improvvisato portiere, salva su Puscas. Anche Martinez, portiere del Genoa si fa espellere nel recupero.

Top 3 Genoa:

Frendrup 6,5 Partita perfetta dal punto di vista tecnico-tattico. Mai un’errore o una sbavatura, si fa sempre trovare pronto al momento giusto.

Martinez 6,5 Grande partita per lui. L’unica sbavatura è sull’espulsione nei minuti di recupero. Grande intervento sul colpo di testa di Leao.

Gudmundsson 6,5 Mostra grandi lampi di talento vero. Con la sua velocità preoccupa spesso la retroguardia del Milan. Nel finale va vicino al gol, scheggiando la traversa.

Top 3 Milan:

Pulisic 7,5 Il migliore in campo nel Milan. Quando entra lui, sulla destra si accende il Milan. Si fa trovare pronto all’appuntamento decisivo con gol. 4 gol in campionato per lui.

Giroud 7 Senza quel finale di gara, probabilmente non sarebbe entrato nei top 3. Va in porta, negli ultimi munti al posto di Maignan e fa un grande intervento su Puscas, salvando il risultato finale.

Tomori 7 Partita tatticamente e tecnicamente perfetta per lui. Sempre attento e puntuale nelle chiusure. Nel finale aiuta tantissimo, con la sua reattività, l’esordiente Giroud tra i pali.

Flop 3 Milan:

Chukwueze 5 Parte bene, ma si spegne inesorabilmente nel corso della partita. Non riesce spesso a saltare il diretto avversario e viene spesso annullato.

Florenzi 5 Soffre tantissimo gli attacchi del Genoa dalle sue parti. Non una delle sue migliori serate. Rimedia un’ammonizione che lo condiziona durante tutta la gara.

Theo Hernandez 5 Da diffidato rimedia l’ammonizione che gli farà saltare il big match con la Juventus. Per il resto non appare in condizione, tranne una volta non si fa mai vedere in progressione.

Il Genoa gioca benissimo e probabilmente se la partita si decidesse ai punti meriterebbe il pareggio. La squadra di Gilardino ha un gioco e potrà salvarsi abbastanza tranquillamente continuando così. Il Milan dimostra carattere, grinta e quel pizzico di fortuna che è mancato nelle sfide di Champions League. Ora i rossoneri sono in testa alla classifica, con un vantaggio di +2 sull’Inter.