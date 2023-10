Genoa-Milan 0-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Oggi non era facile, grande merito ai giocatori”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino.

Pioli parla dell’andamento incredibile della partita: “Mai capitata una cosa così. Giroud in porta una sorpresa. Sono successe cose strane, in questo periodo abbiamo giocato tanto e abbiamo vinto 7 partite su 8. Possiamo comunque fare meglio alcune cose, ottimizzare certe situazioni. Ci è mancata pulizia tecnica. Vincere qui non è facile, grande merito ai miei giocatori per aver portato a casa una partita difficile”.

La sosta capita nel momento giusto. Ora i rossoneri dovranno recuperare le energie, per prepararsi adeguatamente alle sfide con Juventus, PSG e Napoli, fra Campionato e Champions League. Tutto nell’arco di una settimana.

Come dice il tecnico rossonero, è ancora presto per guardare la classifica. Mancano 30 giornate e ci sono tante squadre che lotteranno per lo Scudetto.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla di Jovic e degli altri acquisti rossoneri: “Jovic sa giocare a calcio, si è visto anche oggi, soprattutto spalle alla porta. Può migliorare l’intensità. “Il club ha preso giocatori giovani, ma già pronti, che conoscono il calcio e che possono dire la loro da subito”.

Come già annunciato dallo stesso Pioli, egli spera di riavere a disposizione, per la sfida contro la Juventus Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu.

Nel finale c’è stata molta ansia, ma l’allenatore del Milan ci ha sempre creduto e sperava di portare a casa il risultato che poi si è verificato.

Sul nuovo tridente, schierato oggi, si esprime così il tecnico emiliano: “A livello di caratteristiche non ho cambiato così tanto. Ho cambiato per avere una squadra dal punto di visto mentale. Sapevamo che era una partita intensa e difficile, ho preferito avere dall’inizio dei giocatori più freschi. Credo che abbiano fatto bene, poi le difficoltà ci sono state, ma non per le prestazioni singole”.