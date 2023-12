Genoa-Juventus, dichiarazioni pre-partita, Allegri “A Genova sempre una gran fatica, Rabiot ci sarà, Kean fuori 3-4 settimane.”

La Juve resta agganciata all’Inter e continua a percorrere il sogno scudetto, i bianconeri sono, infatti, imbattuti dallo scorso 23 settembre e viaggiano a pieno ritmo di punti. Nel prossimo match di campionato gli uomini di Allegri se la vedranno contro il Genoa di Alberto Gilardino, dove l’obiettivo primario restano i 3 punti.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i brianzoli: “Domani sappiamo delle difficoltà del match, mancano 4 gare al termine del girone d’andata dopo le quali faremo delle valutazioni. Domani un risultato perfetto sarebbe uno 0-3 così si soffrirebbe di meno, ma detto questo domani troveremo un ambiente difficile, poi noi in primis abbiamo sempre fatto molta fatica sul questo campo dove, se impatti male la gara, sei già fuori. Inoltre, possono contare su una grandissima tifoseria che spinge per 90 minuti e quindi bisogna prepararsi e mettersi a ritmo loro, mostrando le nostre qualità”



Il tecnico ha poi continuato sulla classifica: “Quest’estate era difficile immaginare una classifica del genere. La Juventus ha iniziato questa nuova stagione consapevole dei propri limiti e cercando di costruire una squadra, adesso lo siamo, ma non basta ancora, perché nel calcio un risultato negativo può immediatamente stravolgere tutto. Noi dobbiamo fare in modo che questo non accada perché anche quei momenti lì vanno saputi gestire. Continueremo a cercare di fare più punti possibili, soprattutto per i primi quattro posti che resta il nostro obiettivo primario.”



Sugli infortunati “Rabiot sta bene e domani ci sarà. Su Kean abbiamo deciso unanimemente di cercare di posticipare sempre di più il problema alla tibia. Lui è stato molto bravo e disponibile nel gestire il dolore e nel mettersi a disposizione. Ma credo sia arrivato il momento di farlo fermare per 3-4 settimane per eliminare definitivamente il problema, gli altri sono tutti a disposizione eccetto De Sciglio.”

Sull’addio al calcio di Chiellini: “Giorgio, da ragazzo intelligente qual è, sa di aver fatto una carriera straordinaria. Ora ha finito un pezzo della sua vita ed inizia uno nuovo, è normale che ora dovrà decidere cosa vorrà fare in futuro, ma io credo che abbia tutte le carte in regola e tutte le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli. Poi sarà lui a scegliere il ruolo ed il profilo più adatti a lui.”

Sul gap con l’Inter: “Noi sappiamo che l’Inter in questo momento è la favorita per la vittoria finale per come è stata costruita negli anni. Lo hanno detto anche loro in primis che il loro obiettivo stagionale è la seconda stella. Noi, invece, abbiamo un percorso differente, con giocatori che stanno facendo bene e io sono molto contento, ma non bisogna mai accontentarsi e continuare a lavorare.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Chiesa e Vlahovic: “Sugli attaccanti sono molto contento, soprattutto su Valhovic che nelle ultime 3 gare ha fatto delle prestazioni ottimali dal punto di vista tecnico, anche non facendo gol. Per di più si trova in un ottima condizione fisica e mentale e domani potrà essere una gara dove potrebbe far gol. Ad inizio stagione sono stati fondamentali i gol di Chiesa e di Dusan, poi quando loro sono mancati siamo stati bravi a sopperire con i gol degli altri reparti, l’importante è avere un atteggiamento giusto a livello di squadra.”