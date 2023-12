Genoa-Juventus 1-1, dichiarazioni post-partita, Allegri “Non abbiamo saputo sfruttare le nostre occasioni. Vlhaovic ha fatto una scelta spontanea.”

La Juventus si arresta al Marassi e non va oltre 1-1 con Genoa, la sblocca Chiesa su calcio di rigore, ma Gudmundsson la riagguanta. I bianconeri mancano, dunque, il sorpasso al vertice rischiando di scivolare a -4 in caso di vittoria dell’Inter domenica.

Massimiliano Allegri – (© AnsaFoto) – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “Non era semplice giocare contro questo Genoa. La squadra ha fatto una buona gara, ma bisogna crescere su alcuni aspetti, l’ho detto anche ai ragazzi, perché per rimanere in cima bisogna capitalizzare ed essere più efficaci in alcune situazioni. Quando puoi uccidere l’avversario devi farlo, perché poi quando ti camita l’occasione contro si subisce gol. Alla fine bisognava avere un po’ più di serenità e lucidità nel girare la palla perché abbiamo fatto alcuni errori tecnici, ma tutto sommato è un punto importante che dà seguito alla striscia positiva.”



Il tecnico ha poi continuato sulle decisioni arbitrali: “L’arbitro ha arbitrato una buona partita, quindi, direi che sono molto contento. Poi io non do mai giudizi perché non fa parte del mio mestiere e del mio lavoro. In tutte le partite ci sono degli episodi che vengono valutati dal Var a volte in un modo a volte in un altro è su questo è difficile avere una linea guida unica con l’episodio che resta soggettivo. Non bisogna fare polemiche perché gli arbitri sono bravi, ma la mancanza di omogeneità le fa venir fuori comunque.”



Sull’atteggiamento “Siamo stati un pochino leggeri, ma nello stesso tempo loro sono stati bravi perché Ekuban ha fatto una giocata importante. Può succedere all’interno di una partita, ma l’importante è che quando ti capitano occasioni importanti bisogna far gol.”

Sull’assenza di Rabiot: “Miretti che ha preso il suo posto ha fatto un’ottima gara, come del resto tutta la squadra. Bisognava essere un po’ più lucidi, soprattutto dopo l’1-0, quando abbiamo avuto 2-3 occasioni favorevoli, ma non abbiamo saputo sfruttarle. Il calcio però è questo, a Monza ti pareggiano e dopo due minuti fai gol al 95’, ma oggi non ci siamo riusciti. L’importante è andare avanti e continuare a lavorare.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sul rigorista: “Vlahovic ha dato spontaneamente la palla a Chiesa, è stata una scelta di campo. Poi è normale che dopo gli ultimi rigori sbagliati si vede che non era sereno, ma deve restare sereno e tranquillo perchè anche oggi ha fatto molto bene.”