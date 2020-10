Genoa comunica nomi calciatori positivi al Covid-19: 6 hanno giocato a Napoli

Genoa: in seguito ai tamponi effettuati dopo la sfida contro il Napoli di domenica pomeriggio, sono saliti a 15 i contagiati in casa rossoblu. Questi i nomi degli 11 calciatori e dei 4 membri dello staff risultati positivi al Coronavirus.

La pesante sconfitta per 6-0 rimediata domenica pomeriggio in casa del Napoli, è passata subito in secondo piano dalle parti di Marassi. Le iniziali positività di Mattia Perin e Lasse Schone avevano destato preoccupazione in vista della trasferta in terra campana, ma i test effettuati prima della partenza avevano confermato le sole positività dell’estremo difensore e dell’ex centrocampista dell’Ajax; tutti gli altri erano risultati negativi.

Genoa: salgono a 15 le persone positive al Coronavirus.

La sfida contro gli uomini di Gattuso, come anticipato, si è rivelata una vera e propria disfatta, visto il risultato tennistico maturato sul terreno di gioco, ma la doccia fredda vera e propria è arrivata qualche ora dopo quando i tamponi di rito effettuati al momento del ritorno hanno evidenziato la positività al Coronavirus di altri 11 elementi che, aggiunti a Perin e Schone, hanno fatto salire il conto dei contagiati a 13. Una notizia bruttissima che, tra martedì e mercoledì, è stata ulteriormente alimentata dalla venuta alla luce di altri 2 casi che hanno così portato il numero totale dei positivi a 15.

Il Genoa ha già chiesto che la sfida col Torino di sabato venga rinviata (la decisione della Lega Calcio dovrebbe arrivare oggi) e nel frattempo ha comunicato i nomi delle 15 persone risultate positive al Coronavirus. 11 sono calciatori, di cui 6 hanno giocato contro il Napoli domenica pomeriggio, gli altri 4 sono invece membri dello staff. Questi i nomi:

CALCIATORI: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta e Valon Behrami.

MEMBRI DELLO STAFF: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto e Matteo Perasso.

