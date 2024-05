Video Highlights Genoa-Bologna 2-0: Sintesi 24-05-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Bologna 2-0, 38° giornata di Serie A: Malinovski e Vitinha regalano il successo ai rossoblu.

Un match che ha visto la formazione di casa crederci di più, essere più determinata e con la volontà di ottenere il risultato. Malinovski con una bella conclusione dopo aver ricevuto la sfera da Martin e quindi Vitinha con un bel tocco sotto. Emiliani che nonostante iul possesso palla non hanno dimostrato di poter far male. Escono da Marassi sconfitti, ma contenti della qualificazione in Champions ottenuta una settimana fa.

Genoa-Bologna, 38° giornata di Serie A

Sintesi di Genoa-Bologna 2-0 :

Partita che vede partire meglio i padroni di casa. Il Genoa crea un’ occasione con Malinovski che prova a colpire ma il suo tentativo viene bloccato dalla difesa avversaria.

VANTAGGIO DEL GENOA! Verso il quarto d’ora vanno in vantaggio i liguri! Un servizio a rimorchio di Martin per l’accorrente Malinovski, il quale calcia con il sinistro e fredda Ravaglia!

Dopo sette minuti si fanno vedere gli ospiti, con un colpo di testa di Beukema che non trova la porta! Al ventiquattresimo minuto di gioco Vitinha ruba un pallone perso malamente da Lucumi, prova a colpire verso la porta con il sinistro, ma la sua conclusione viene deviata in corner!

Ventiseiesimo minuto e c’è la risposta degli emiliani! Cross dalla destra di Orsolini, Beukema colpisce il pallone che termina lentamente sul palo, per poi finire sul fondo.

Ospiti che provano a manovrare con il pallone e a costruire delle occasioni da goal. Ma senza grande successo per l’ottimo controllo della difesa dei liguri.

A meno di cinque minuti dal termine, Vitinha prova il destro da posizione defilata, con palla che termina abbondamente sul fondo!

Primo tempo che termina con un colpo di testa di Thorsby nell’area di rigore. La sfera termina oltre la linea di fondo, largo sulla sinistra.

Ripresa che parte con il Bologna che si fa vedere sin dalle prime battute in maniera pericolosa. Al quarto minuto Fabbian effettua un sinistro da fuori area, con palla che termina di poco fuori alla destra della porta difesa da Leali.

Ancora lo stesso centrocampista emiliano effettua una conclusione, dopo aver ricevuto il pallone successivo ad un contrasto du Lucumi, ma la sfera termina debole in posizione centrale!

RADDOPPIO DEL GENOA! Beukema perde la palla, Gudmundsson serve Vitinha, con il portoghese che non sbaglia a tu per tu con Ravaglia!

Quando ci avviciniamo a dieci minuti dal termine della sfida, un calcio d’angolo della formazione rossoblu con Gudmundsson che pennella in area, dove Ekuban per poco non riesce a colpire in porta!

Appena scoccato il novantesimo, Ekuban scatta dalla parte sinistra del campo, si accentra, calcia ma il suo tentativo viene deviato da Bagnolini. Sulla respinta Gudmundsson non riesce a ribadire in rete mandando la palla alta sopra la traversa!

Prima del fischio finale un calcio di punizione dello stesso Gudmundsson dal limite dell’area, con sfera che termina di poco a lato sulla destra!

L’arbitro decreta la fine del match, con il successo per 2-0 per i liguri!

Highlights e Video Gol di Genoa-Bologna 2-0:

Tabellino di Genoa-Bologna 2-0:

GENOA (3-5-2): Leali (86′ st Sommariva); Cittadini, (77′ st Alan Matturro) Vogliacco, Vasquez; Sabelli (63′ st Spence), Thorsby, Malinovskyi (63′ st Kevin Strootman), Frendrup, Martin; Gudmundsson, Vitinha (77′ st Caleb Ekuban). Allenatore: Gilardino

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia (86′ st Bagnolini); De Silvestri (86′ st Corazza), Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro; Orsolini (61′ at Jens Odgaard), Fabbian (60′ st Urbanski), El Azzouzi, Saelemaekers (70′ st Karlsson); Castro. Allenatore: Motta

Arbitro: Alberto Santoro (Messina)

Marcatori: 13′ pt Malinovski (G), 59′ st Vitinha(G)

Ammonizioni: El Azzouzi (B), Castro (B), Leali (G)

Espulsioni:

