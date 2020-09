Genoa allarme Covid: 14 positivi tra calciatori e staff, tamponi anche al Napoli!

E’ arrivata pochi minuti fa una notizia shock dal Genoa che dopo i tamponi di oggi ha visto salire a 14 i positivi tra i suoi tesserati e staff.

Nella squadra ligure erano già risultati positivi il portiere Mattia Perin ed il centrocampista danese Lasse Schone che ieri non erano partiti per la trasferta contro il Napoli.

Dopo i tamponi effettuati oggi si sono aggiunti altri 12 casi di positivi al Covid-19 ed il numero totale di positivi in casa Genoa è salito a 14 che comprende sia calciatori che staff.



La società genoana in un comunicato ufficiale ha detto di aver attivato subito tutte le procedure previste dal protocollo anti-covid in vigore e informato tutte le autorità.

Inoltre il club si impegna a fornire ulteriori dettagli e aggiornamenti che sono ancora in evoluzione.

Secondo le prime indiscrezioni dovrebbero essere in totale 10 i calciatori positivi e 4 componenti dello staff!

Non si sa ancora che ripercussioni potrà avere questo focolaio di contagi tra i calciatori del Genoa sul calendario del campionato di Serie A.

A questo punto l’anticipo di sabato che il Genoa dovrà giocare in casa a Marassi contro il Torino alle 18:00 è a serio rischio rinvio visto che ci sono ben 10 calciatori della rosa ligure positivi al Covid.

Inoltre il Genoa ieri ha affrontato il Napoli al San Paolo nel match perso per 6 a 0 ed ora tutti i calciatori del Napoli domani verranno sottoposti a tampone.

Tra l’altro i partenopei che sono primi in classifica a punteggio pieno domenica alle 20:45 hanno in programma il big match a Torino allo Stadium contro la Juventus di Pirlo.

