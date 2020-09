Gel energetico per ciclismo, corsa e thriatlon: a cosa serve, come usarlo e dove trovare il migliore

Le sessioni sportive e le gare particolarmente impegnative necessitano di un boost di energia che il gel energetico può offrire a chi pratica sport.

Gli integratori energetici rappresentano aiuti preziosi per tutti gli sportivi che desiderano migliorare le performance fisiche e i tempi di recupero.

Questi prodotti contengono alcuni ingredienti naturali sapientemente scelti e miscelati in grado di diventare fonti di energia.

Tra le formule integrative energetiche spiccano i gel energetici ricchi di carboidrati, aminoacidi, minerali, vitamine ed eccipienti di natura pro-energetica.

Cosa sono i gel energetici?

I gel energetici sono integratori alimentari liquidi o gelatinosi pensati per coloro che praticano sport di resistenza e più in generale per tutti gli sportivi.

Lo sforzo fisico intenso e prolungato richiede un contributo energetico che può spossare l’organismo e imporre una dose extra di energia.

La formulazione a base di carboidrati a rapido e lento assorbimento ha l’obiettivo di sostenere il recupero energetico dopo un allenamento duro e prolungato.

Come assumere il gel energetico

La prima cosa da sapere è che la consistenza liquida o viscosa dei gel energetici è pensata per favorirne la digeribilità.

La formula racchiude un’elevata concentrazione di carboidrati semplici o complessi, spesso addizionata ad aminoacidi, minerali e vitamine.

Dal punto di vista del formato, invece, si presentano piccoli e compatti in modo da tenerli sempre con sé e assumerli senza problemi anche durante l’allenamento.

Il gel energetico può essere assunto almeno 30 minuti prima dell’allenamento in modo da prepararsi adeguatamente, durante l’attività fisica per reintegrare gli zuccheri e i minerali o nella fase finale della sessione per ottenere un extra energetico.

In alternativa è possibile assumere l’integratore energetico in gel subito dopo l’allenamento o la gara con l’obiettivo di ricostituire le riserve di glicogeno a livello muscolare in poco tempo e ottimizzare il recupero.

Per chi sono pensati?

I gel energetici sono pensati per tutti gli sportivi che desiderano migliorare le performance e velocizzare i tempi di recupero dopo un allenamento intenso o una gara sportiva.

Sono perfetti per chi affronta un workout intenso e prolungato come nel caso del ciclismo, della corsa o del triathlon. Dopo un allenamento superiore a 60 minuti, infatti, si avvertono gli effetti della dispersione di energia, nutrienti e minerali.

Le confezioni compatte e pratiche dei gel energetici per ciclismo, corsa o triathlon permettono di superare adeguatamente i momenti di affanno che caratterizzano questi sport.

Come scegliere il gel energetico

I gel energetici rappresentano le alternative pratiche e sicure alle bevande sportive o alle barrette energetiche. Non devono essere stappate e non devono essere mangiate.

Come scegliere il gel energetico migliore? È essenziale valutare le caratteristiche del prodotto in relazione alla formulazione e allo sforzo fisico previsto.

Formulazione

La formula a base di carboidrati può contenere maltodestrine, glucosio o fruttosio, spesso associata ad aminoacidi ramificati (BCAA), vitamine, minerali, antiossidanti, correttori di acidità e addensanti.

Alcuni gel energizzanti possono includere anche una percentuale variabile di sodio e caffeina per motivi diversi: il primo per reintegrare il sodio perso con il sudore e promuovere l’assorbimento del glucosio da parte dell’intestino mentre il secondo per stimolare il corpo a sfruttare le riserve di energia.

In fase di scelta occorre strizzare l’occhio al fattore “osmolarità” per evitare problemi di digestione e assorbimento, preferendo prodotti isotonici o ipotonici destinati a migliorare l’assorbimento degli zuccheri. In caso contrario sarebbe meglio ricordarsi di bere acqua.

Sforzo fisico

Il gel energetico deve essere scelto in base alla sua capacità di soddisfare le richieste energetiche dell’allenamento.

Sarebbe meglio scegliere una formulazione zuccherina per sforzi superiori a 60 minuti, un prodotto con caffeina per le attività che durano più di 60 minuti e richiedono maggiore difficoltà fisica e mentale e un gel energetico ricco anche di aminoacidi ramificati (BCAA) e antiossidanti per workout superiore a 180 minuti.

Altre caratteristiche

Oltre a considerare le caratteristiche della formula e lo sforzo fisico, è necessario valutare altri fattori quali la densità, la digeribilità e l’appetibilità del prodotto.

Densità – I gel energetici presentano densità diverse, che andrebbero scelte in base alla velocità di digestione (densa con carboidrati a rilascio lento prima, media densità durante e liquida in fase finale).

– I presentano densità diverse, che andrebbero scelte in base alla velocità di digestione (densa con carboidrati a rilascio lento prima, media densità durante e liquida in fase finale). Digeribilità – Per soddisfare il fattore “digeribilità” bisogna scegliere gel preparati con ingredienti di qualità in modo da non obbligare il corpo a occuparsi di qualcosa di elaborato e pesante sotto sforzo.

– Per soddisfare il fattore “digeribilità” bisogna scegliere gel preparati con ingredienti di qualità in modo da non obbligare il corpo a occuparsi di qualcosa di elaborato e pesante sotto sforzo. Appetibilità – Il prodotto deve essere appetibile al palato in modo da regalare una sferzata di energia senza disgustare o creare problemi digestivi.

Gel energetici migliori su Amazon

È possibile acquistare un gel energetico nei negozi Decathlon o in altri negozi specializzati senza dover ricorrere ai gel energetici fatti in casa.

Agisko gel energetico, Mejor gel energetico running, gel energetico Enervit Sport, Decathlon gel energetico e altri ancora. Non sempre è facile scegliere in mancanza di un punto di riferimento.

Amazon offre una valida alternativa ai gel energetici Decathlon e simili perché permette di scegliere tra gel energetici corsa, gel energetici bici e altri gel energetici migliori (es. gel energetici Enervit, Sis, Zipvit e altri) valutando caratteristiche e recensioni dei consumatori.

Per facilitarvi nella scelta del miglior gel energetico su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti particolarmente apprezzati dagli sportivi.

Science in Sport SiS Go Gel Isotonici - Confezione da 20 x 60ml Gel energetico isotonico che offre una riserva di carboidrati rapida e digeribile durante l'esercizio fisico

Studiati per poter essere consumati senz'acqua, minimizzando così la sensazione di gonfiore

Ogni gel fornisce 22 grammi di carboidrati

Ottimo per migliorare le proprie prestazioni

Rallenta l'insorgere della fatica

Enervit Enervitene Sport Guso Limone Confezione da 24 Gel da 25ml Enervitene Sport Gel è un prodotto energetico a base di carboidrati e vitamine indicato in caso di sforzo intenso e prolungato nell’ambito della pratica sportiva

Prodotto energetico per sportivi

Confezione 24 gel

Gusto limone

Named Sport Gel Confeezione da 15 Gusto Arancio Fast absorption

Gluten free, lactose free, vegan friendly

time released

Confezione 15 gel da 25ml

Gusto arancio

Agisko Gel Energetico - 15 Buste È un gel energetico che garantisce un apporto energetico di alto livello; formula unica e innovativa comprende una miscela di carboidrati semplici, medi e complessi e mct; non provoca variazioni della curva glicemica

Assumere una busta di agisko gel 10-15 minuti prima della partenza e durante la prestazione ogni 50-60 minuti

Il prodotto è stato testato ed utilizzato con successo sia da atleti professionisti che da operatori della sicurezza in condizioni estreme

