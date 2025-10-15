Gattuso: L’Italia aveva tutto da perdere contro Israele

Gattuso - Stadiosport.it

L’Italia di Gennaro Gattuso conquista la qualificazione ai playoff del Mondiale 2026 grazie al successo per 3-0 contro Israele allo Stadio Friuli di Udine. Un risultato importante, arrivato in una serata tutt’altro che semplice, segnata da controlli di sicurezza straordinari e proteste in città che hanno limitato la presenza di pubblico a circa 10.000 spettatori.

La partita non è stata brillante nel primo tempo: gli Azzurri si sono sbloccati solo con un rigore realizzato da Mateo Retegui, mentre Gianluigi Donnarumma ha dovuto compiere due grandi parate per tenere il vantaggio. Nella ripresa, l’Italia ha trovato maggiore fluidità di gioco e lo stesso Retegui ha siglato una splendida doppietta con un tiro a giro all’incrocio, prima del definitivo 3-0 firmato da Gianluca Mancini sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel recupero.

Gattuso: “Abbiamo gestito meglio e avuto lo spirito giusto”

Nel post-partita, Gattuso ha analizzato la prestazione ai microfoni di RAI Sport, ricordando quanto accaduto un mese fa nella rocambolesca vittoria per 5-4 contro gli stessi avversari:

“Abbiamo fatto bene, perché tutti ricordano cosa è successo un mese fa: ci hanno fatto tremare. Stavolta siamo stati più controllati, anche se hanno creato qualche occasione e Gigio ha fatto due grandi parate. Ho visto lo spirito giusto. Locatelli ha giocato una grande partita, gli attaccanti hanno faticato un po’, ma hanno interpretato il match nel modo corretto. Avevamo tutto da perdere questa sera, e non l’abbiamo fatto, quindi direi che abbiamo fatto bene.”

Con Gattuso in panchina, l’Italia ha sempre segnato almeno tre gol in ognuna delle quattro partite disputate, un traguardo che il suo predecessore Luciano Spalletti non era riuscito a raggiungere.

“Poche squadre al mondo dominano, serve saper soffrire”

L’allenatore calabrese ha poi sottolineato l’importanza della mentalità:

“Oggi poche squadre al mondo riescono a dominare per tutti i 90 minuti. Dobbiamo imparare a soffrire sotto pressione, a resistere con grinta e determinazione. Quando abbiamo il pallone, la qualità non ci manca, ma ciò che dobbiamo migliorare è la capacità di spingere centimetro dopo centimetro, senza mai fermarci.”

Verso i playoff e il futuro della Nazionale

Con la qualificazione ai playoff ormai certa, gli Azzurri dovranno ora attendere il sorteggio del 21 novembre, che definirà gli accoppiamenti per le semifinali di marzo. Gattuso guarda già avanti, pensando anche a nuovi innesti:

“Ora dobbiamo sperare di non perdere altri giocatori per infortunio. Ci ritroveremo a novembre e proveremo a dare spazio a qualche volto nuovo. L’obiettivo è creare un gruppo solido, che funzioni bene sia in campo che fuori.”

Nonostante le difficoltà, la Nazionale guidata da Gattuso ha ritrovato compattezza e concretezza. L’Italia non entusiasma ancora, ma finalmente segna, vince e, soprattutto, ritrova quello spirito combattivo che è sempre stato nel suo DNA.

