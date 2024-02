Gattuso esonerato dal Marsiglia: “Mi scuso con i tifosi, abbiamo toccato il fondo”.

Gennaro Gattuso non è più allenatore del Marsiglia. L’ennesima sconfitta dei marsigliesi sul campo del Brest per 1-0 è costata la panchina all’ex tecnico di Napoli e Milan. Come riporta l’Ansa, Ringhio ha già salutato giocatori e staff.

Finisce dopo 5 mesi l’avventura di Gattuso sulla panchina del Marsiglia. Arrivato il 27 settembre in sostituzione di Marcelino, dopo un inizio incoraggiante, l’ex bandiera del Milan paga un 2024 disastroso: una sola vittoria in Coppa di Francia contro una squadra di dilettanti, Thionville Lusitanos, tre pareggi e 2 sconfitte in Ligue 1.

Il Marsiglia in pratica non vince dal 17 dicembre contro il Clermont, e la classifica secondo l’ambizioni della società è molto deludente. Gattuso lascia l’OM al nono posto con 30 punti, a -8 dalla zona Champions. Dopo la sconfitta contro il Brest l’allenatore italiano si era espresso in modo malinconico, scusandosi con i tifosi: “Nel calcio serve un’anima ed è quel che ci manca. Non si può giocare con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo. Più in basso non si può andare”.

Gattuso possibile ritorno in Italia: Torino, sponda granata

Conclusa l’esperienza in Francia con l’esonero da parte del Marsiglia, Gattuso nella prossima stagione potrebbe ritornare al allenare in Italia. Come riporta il Tuttosport, il presidente del Torino, Urbano Cairo è un suo grande estimatore.

Urbano Cairo, presidente Torino – Stadiosport

Il rinnovo di Juric, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno tarda ad arrivare anche per via delle proposte che ha avuto dal West Bromwich Albion, squadra inglese che che però milita in Championship. Ragion per cui hanno spinto la dirigenza del Torino a guardarsi attorno. Tra i profili seguiti c’è quello di Gattuso.

Per Gattuso sarebbe un ritorno in Serie A, campionato lasciato nel maggio del 2021, quando sulla panchina del Napoli non raggiunse l’obiettivo Champions, pareggiando l’ultima partita in casa contro il Verona. Un passo falso che costò carissimo al club partenopeo che per un solo punto non centrò il quarto posto.