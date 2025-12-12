Gasperini elogia Ferguson e i giovani della Roma dopo il 3 a 0 sul Celtic: “Serve pazienza, l’Europa è un altro calcio”

Gasperini - Stadiosport.it

La Roma ritrova il successo europeo con una prestazione autoritaria e convincente. I giallorossi si sono imposti 3 a 0 in trasferta contro il Celtic, tornando a vincere lontano dall’Olimpico grazie a un avvio fulminante e a una prova solida sotto ogni aspetto. Al termine della gara, Gian Piero Gasperini ha sottolineato l’importanza della pazienza nei confronti dei giocatori più giovani, a partire da Evan Ferguson, autore di una doppietta.

Una vittoria pesante su un campo storico

La partita si è indirizzata subito in favore della Roma con l’autogol di Liam Scales dopo appena sei minuti. Nel corso del primo tempo è poi salito in cattedra Evan Ferguson, che ha firmato una doppietta mettendo a segno i suoi primi gol in competizioni europee. Un risultato netto, maturato su uno dei campi più affascinanti e difficili del panorama continentale.

Al termine dell’incontro, Gasperini ha evidenziato il valore del successo: vincere in trasferta in Europa non è mai scontato, soprattutto contro squadre abituate a imporre ritmi e intensità diverse rispetto al campionato italiano.

Gasperini: “In Europa affronti un calcio diverso”

Nel post partita, l’allenatore giallorosso ha rimarcato le difficoltà del contesto europeo, lodando anche le scelte di formazione:

Pisilli, Ferguson e gli altri giocatori impiegati hanno risposto con prestazioni positive, offrendo nuove soluzioni e ampliando le opzioni della rosa. Secondo Gasperini, queste partite sono fondamentali per valutazioni importanti, perché permettono di testare i giovani in contesti di alto livello.

Il tecnico ha inoltre spiegato come il calcio europeo presenti caratteristiche differenti rispetto a quello italiano, con avversari fisicamente forti e attaccanti di grande qualità, rendendo ogni gara un banco di prova complesso.

Ferguson convince: “È giovane, dobbiamo dargli tempo”

Grande attenzione è stata riservata a Evan Ferguson, attaccante classe 2004 arrivato in prestito dal Brighton con diritto di riscatto. Nelle scorse settimane non erano mancate voci su un possibile addio anticipato, ma la prestazione di Glasgow rappresenta un segnale importante.

Gasperini ha elogiato il ragazzo, sottolineando come in partita abbia riproposto ciò che mostra spesso in allenamento. Il secondo gol, in particolare, è stato definito di grande qualità. Per l’allenatore, la chiave è continuare a lavorare con calma, permettendo al giocatore di crescere e di esprimere al meglio le sue caratteristiche senza pressioni eccessive.

Mercato di gennaio e fiducia nei giovani

Interpellato sulle possibili mosse nel mercato di gennaio, Gasperini ha ribadito la necessità di pazienza. Secondo il tecnico, molti giovani della rosa possono ancora esplodere e offrire un contributo importante, rendendo forse meno urgente intervenire sul mercato. Le valutazioni definitive verranno fatte più avanti, anche alla luce dei numerosi impegni imminenti.

Assenze per la Coppa d’Africa e nuove soluzioni

Uno sguardo anche al futuro prossimo, con le probabili assenze di Neil El Aynaoui ed Evan Ndicka per la Coppa d’Africa. Gasperini ha spiegato che le tempistiche verranno chiarite a breve, auspicando di averli a disposizione almeno per la sfida contro il Como. In ogni caso, la Roma dovrà affrontare alcune partite senza due elementi chiave.

In questo contesto, l’allenatore ha espresso soddisfazione per la crescita di Pisilli a centrocampo, considerato in costante miglioramento e sempre più affidabile. Un segnale positivo che conferma come il lavoro sui giovani stia iniziando a dare risultati concreti.

