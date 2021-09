Galatasaray-Lazio: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 16-9-2021

Dove vedere in diretta tv e streaming e le probabili formazioni di Galatasaray-Lazio, match della prima giornata del

girone E di Europa League. La partita si giocherà giovedì 16 settembre alle 18:45 al Türk Telekom Stadyumu di Instanbul.

In attesa del match contro il Milan, la Lazio pensa anche all’Europa League. I biancocelesti esordiranno nel girone E dell’Europa League contro il Galatasaray. Sarà il ritorno di Maurizio Sarri in Europa League dopo la vittoria ai tempi del Chelsea. Una trasferta sicuramente ostica, quella di Istanbul, non solo per le condizioni atmosferiche ma anche per la tifoseria decisamente calda.

La squadra di Fatih Terim è arrivata in Europa League dopo aver perso i preliminari contro il PSV Eindhoven e vincendo contro St Johnstone e Randers. Dopo la goleada contro lo Spezia, la Lazio vorrà stupire sicuramente anche in Europa, aggrappandosi al proprio goleador Ciro Immobile.

Galatasaray-Lazio: le ultimissime sulle formazioni

Il Galatasaray scenderà in campo con 4-1-4-1. In porta ci sarà l’ex Lazio Muslera mentre la difesa prevede Luyindama e Nelsson come centrali e sulle fasce spazio a Boey e van Aanholt. Davanti alla difesa ci sarà Kutlu. Il centrocampo turco prevedrà Yilmaz, da tempo cercato anche dai biancocelesti, insieme a Moruton, Cicaldau e Akturkoglu. L’unica punta sarà Digne.

Per la Lazio ci sarà un 4-3-3. Reina tra i pali e Luiz Felipe e Acerbi come centrali di difesa mentre Marusic e Hysaj sulle fasce. Per il centrocampo a tre la qualità di Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco Sarri spera di recuperare Immobile dopo la botta in Nazionale. Affianco al giocatore campano dovrebbero esserci Pedro e Felipe Anderson.

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Moruton, Cicaldau,Akturkoglu; Digne

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson

Dove seguire il match

Partita: Galatasaray-Lazio

Data: 16 settembre 2021

Ora: 18:45

Canale TV: Sky Sport

Diretta streaming: DAZN

La partita Galatasaray-Lazio, che si giocherà giovedì 16 settembre alle 18:45 al Türk Telekom Stadyumu di Instanbul, sarà visibile su Sky e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet. Sarà possibile, inoltre, vedere il match anche sulla piattaforma DAZN.

Precedenti e statistiche

Galatasaray e Lazio si sono affrontate 4 volte nella loro storia: 2 vittorie della Lazio, una del Galatasaray ed un solo pareggio. L’ultimo precedente risale ai sedicesimi di Europa League 2015/16. In Turchia terminò 1-1 con le reti di Sarioglu per i padroni di casa e Milinkovic-Savic per gli ospiti. A Roma la Lazio si impose per 3-1 con i gol di Parolo, Anderson e Klose. Il gol dei turchi con Oztekin

Migliori Bookmakers AAMS