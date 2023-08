Frosinone-Napoli, Rudi Garcia: “La voglia di iniziare è tanta. Kvara out per precauzione”

Alla vigilia della sfida tra Frosinone e Napoli, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Fonte immagine: Facebook

Prima conferenza per Rudi Garcia e il suo nuovo Napoli. Gli azzurri campioni d’Italia scenderanno in campo contro il Frosinone. La voglia da parte del mister c’è ed è tanta così come anche l’entusiasmo è alle stelle. Ma occhio a non sottovalutare la squadra di Di Francesco che secondo il tecnico francese può essere ostica.

Tuttavia, l’entusiasmo è stato macchiato da un piccolo inconveniente: Kvara non sarà disponibile. Il georgiano ha accusato un risentimento muscolare e sarà un altro indisponibile, dopo lo stop anche di Anguissa, a scopo precauzionale. Nonostante ciò, non manca l’entusiasmo e sono tutti curiosi di vedere il nuovo Napoli.

La squadra è stata collaudata ed è possibile che ci sia l’esordio per Natan, mentre più improbabile quello di Cajuste che è appena arrivato. In attacco invece non manca l’abbondanza. Anche se Kvara è indisponibile ci saranno comune Lozano, Politano ma anche Simeone e Raspadori che possono colmare il vuoto.

La filosofia del Napoli sarà questa e non ci saranno grossi cambiamenti rispetto al Napoli di Spalletti. I giocatori hanno fatto davvero bene lo scorso anno e Rudi Garcia vuole iniziare dalle certezze che già possiede in campo, in attesa di altre novità dal mercato.