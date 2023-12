Frosinone-Juventus, dichiarazioni pre-partita, Allegri “Domani gara insidiosa per molti motivi, Chiesa domani non ci sarà.”

La Juventus punta a tornare a vincere già nel prossimo match di campionato contro il Frosinone dopo il pareggio di Genova che ha spinto i bianconeri a -4 dalla vetta.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i gialloblù: “Domani è una gara insidiosa per vari motivi. Il primo perché è la gara prima di natale e nelle settimane delle feste di solito tende ad esserci sempre un clima diverso e noi domani dobbiamo mantenere alta l’attenzione. In seconda battuta, affrontiamo una squadra che in otto partite casalinghe ha perso solamente con Napoli. E per ultimo perché loro vivono un momento di grande esaltazione dopo la prova che hanno offerto nel corso della settimana in Coppa Italia. Servirà fare una partita molto seria per poi cercare di passare il natale nel migliore dei modi.”

Il tecnico ha poi continuato sull’attacco: “Domani non ho ancora deciso chi giocherà davanti perché sono rimasti in tre: Vlahovic, Yldiz e Milik. Chiesa stamattina durante l’allenamento ha sentito un fastidio al tendine rotuleo, quindi non era sereno e così abbiamo deciso di comune accordo di lasciarlo a casa. Non è nulla di grave, ma portarcelo dietro in queste condizioni non sarebbe stato giusto.”



Su Rabiot e Milik “Per quanto riguarda Rabiot domani è a disposizione e gioca. Milik quest’anno ha giocato un po’ meno, ma quando è stato chiamato in causa è stato determinate in alcune partite. Io sono molto contento, lui deve stare sereno perché è un giocatore molto importante per noi.”

Su Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge: “Loro stanno facendo molto bene e io non resto molto sorpreso di tutto questo. Frosinone è una società sana, con un presidente serio e un direttore sportivo molto competente. E con la bravura del loro allenatore sono riusciti a miscelare tutto perfettamente, quindi, la società non può che essere contenta del loro percorso, indipendentemente di chi tornerà qui o meno.”

Sulla Superlega: “Non credo che sia opportuno che io mi esprima su queste tematiche, perché di tutto questo se ne occupano il presidente Ferrero e l’AD Scarabino.”

Sulla difesa: “Alle diffide non penso perché domani quello che conta sono i tre punti. Poi finita la gara vedremo chi ci sarà con la Roma.

Il tecnico livornese ha poi concluso sul possibile ritorno di Chiellini in società: “A parte il rapporto che abbiamo io e lui che ci lega da tanto tempo. Giorgio ha smesso ora, è venuto a trovarci e questo ci ha fatto molto piacere, ma sta iniziando solo ora a valutare quello che vorrà fare per un suo percorso futuro. Poi parlerà con la società, ma deve essere ancora chiaro su cosa vorrà fare da grande.”