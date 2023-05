Friedkin vuole vendere la Roma per 1 miliardo?

Roma: La proprietà giallorossa dei Friedkin starebbe pensando ad un’ipotetica cessione del club giallorosso già a fine stagione.

Clamoroso in casa Roma, i Friedkin starebbero seriamente pensando di poter mettere in vendita il club giallorosso già a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, gli investitori americani attualmente proprietari del club giallorosso, starebbero ancora fronteggiando i grandi investimenti fatti nel contesto calcistico romanista, i quali ammonterebbero ad una cifra complessiva di 800 milioni di euro.

I Friedkin starebbero, dunque, pensando all’entrata di nuovi soci nella società giallorossa, ma a quanto pare, i profili che sin ora si sono fatti avanti non sembrano di fatto interessati a dividere la torta con altri investitori. Da quando gli americani risiedono al vertice della Roma, i passi avanti della società sono stati notevoli, come la conquista della Conference League lo scorso anno e l’arrivo di profili importanti come Mourinho e Dybala. Tutto questo avrebbe fatto crescere in maniera esponenziale il blasone del club che avrebbe attirato l’interesse di molti investitori interessati.

Il gruppo di investitori più interessati attualmente sembrano essere gli emirati arabi, capeggiati dal profilo di Raffaello Follieri, che dopo aver tentato di acquisire invano le società di Catania, Foggia e Palermo, avrebbe messo gli occhi sulla Roma. Le parti potrebbero incontrarsi qualora la richiesta di 1 miliardo di euro messa sul banco dai Friedkin potrebbe essere soddisfatta dallo stesso Follieri, sostenuto dal fondo saudita.