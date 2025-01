Frattesi Tra Roma e Inter: Scontro Milionario, Accordo in Vista a Fine Mercato?

La “guerra di logoramento” tra la Roma e l’Inter per Davide Frattesi sembra destinata a proseguire fino alla chiusura della finestra di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, sta spingendo per la sua partenza, e i giallorossi hanno già trovato un accordo di massima con Frattesi per un contratto di quattro anni e mezzo.

D’altra parte, la Roma ha chiarito di non voler offrire i 40-45 milioni di euro richiesti dai nerazzurri. La situazione è ulteriormente complicata dalla crisi infortuni nel centrocampo interista: Hakan Çalhanoğlu sarà indisponibile per diverse partite, e Henrikh Mkhitaryan non è al meglio della condizione fisica.

Le trattative tra i due club potrebbero intensificarsi con l’avvicinarsi del deadline di mercato, poiché il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi considera Frattesi fondamentale per affrontare i prossimi impegni, in particolare quelli di Champions League. Tuttavia, anche il giocatore non è attualmente al 100% della forma fisica, secondo quanto dichiarato dall’allenatore.

La Roma potrebbe avvicinarsi alla valutazione richiesta utilizzando una formula complessa che includa un prestito iniziale con una somma significativa, un obbligo di riscatto, bonus robusti e una percentuale su una futura rivendita.

Nel frattempo, anche il Napoli ha recentemente incontrato l’agente di Frattesi, ma i giallorossi sembrano essere nettamente in vantaggio nella corsa al centrocampista.

Considerazioni finali su Roma, Inter e Frattesi

Nonostante le assenze nel centrocampo interista, i negoziati stanno facendo progressi. Frattesi ha evitato di chiedere esplicitamente di lasciare il club, ma una sua dichiarazione pubblica in tal senso potrebbe accelerare le trattative. Se l’Inter iniziasse a sondare il mercato per nuovi centrocampisti, sarebbe un chiaro segnale che la cessione è vicina.

