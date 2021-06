Formula Uno: ordine d’arrivo GP Stiria 2021

Ordine d’arrivo del GP di Stiria 2021, sesta prova del Mondiale di Formula Uno.

Si è concluso da poco il Gran Premio di Stiria 2021, sesta tappa del Mondiale di Formula Uno. La gara tedesca ha premiato ancora una volta Max Verstappen. Il giovane olandese della Red Bull ha concluso una corsa trionfale davanti a Lewis Hamilton, principale rivale per la classifica iridata, e Valtteri Bottas, che pur rimontando due posizioni in griglia (era partito quinto a causa di una penalizzazione), non ha trovato il guizzo giusto per insidiare le prime due posizioni. Limita i danni la Ferrari, che riscatta un sabato di qualifiche complicato, grazie al sesto e al settimo posto di Sainz e Leclerc. Non certo il passo dei big, ma comunque un risultato che permette alla “Rossa” di restare in scia per il podio della classifica costruttori. Andiamo ora a scoprire l’ordine d’arrivo sul circuito del Red Bull ring, che consolida il primato di Verstappen nella classifica piloti.

Formula Uno, GP Stiria 2021: l’ordine d’arrivo completo

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS 1 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 71 1:22:18.925 0 2 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 +35.743s 0 3 77 Valtteri Bottas Mercedes 71 +46.907s 0 4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda 71 +47.434s 0 5 4 Lando Norris McLaren Mercedes 70 +1 lap 0 6 55 Carlos Sainz Ferrari 70 +1 lap 0 7 16 Charles Leclerc Ferrari 70 +1 lap 0 8 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 70 +1 lap 0 9 14 Fernando Alonso Alpine Renault 70 +1 lap 0 10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 70 +1 lap 0 11 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 70 +1 lap 0 12 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 70 +1 lap 0 13 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 70 +1 lap 0 14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 70 +1 lap 0 15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 70 +1 lap 0 16 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 69 +2 laps 0 17 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 68 +3 laps 0 18 9 Nikita Mazepin Haas Ferrari 68 +3 laps 0 NC 63 George Russell Williams Mercedes 36 DNF 0 NC 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1 DNF 0 Dal sito ufficiale della Formula Uno

Migliori Bookmakers AAMS