Formula 1: Yuki Tsunoda approda in Alpha Tauri per la prossima stagione

La terra del Sol Levante torna ad avere un degno e promettente rappresentante nel mondo della Formula 1 dopo ben sette anni (fu Kobayashi l’ultima volta). Il giovanissimo pilota nipponico, classe 2000, Yuki Tsunoda sarà al volante dell’Alpha Tauri per la stagione 2021, affiancando il francese Pierre Gasly, dopo l’addio (forse solo momentaneo) di Kvyat. L’ufficialità del passaggio è stata confermata nella mattinata di oggi sui profili ufficiali della scuderia.

Tsunoda durante i test prova di ieri – Fonte: profilo Twitter Alpha Tauri

Tsunoda proviene dal campionato di Formula 2 di quest’anno, dove ha ben figurato, guidando una Carlin, arrivando a fine stagione al terzo posto. Il giapponese è sempre stato monitorato dai vari “radar” di Red Bull e Honda, con i quali ha anche partecipato allo specifico programma di sviluppo giovanile. Non sarà, tuttavia, un primissimo approccio con la monoposto Alpha Tauri. Tsunoda ha, infatti, avuto modo di provare l’ebrezza della Formula 1 guidando una vettura del 2018 ad Imola prima di prendere parte ai test di prova di ieri, sul circuito di Abu Dhabi, ultima location della stagione appena passata di Formula 1.

Fonte: profilo Twitter Alpha Tauri

Il neo-pilota Alpha Tauri ha anche ricevuto i complimenti del suo nuovo Team Principal Franz Tost, che ha dichiarato: “Red Bull segue la carriera di Yuki da un po’ di tempo e sono sicuro che si rivelerà una grande risorsa per il nostro team. Guardandolo quest’anno in Formula 2, ha dimostrato il giusto mix di aggressività nelle corse e buona comprensione tecnica. Durante il test di Imola a novembre, quando ha guidato la nostra vettura 2018, i suoi tempi sul giro sono stati molto costanti in una simulazione di gara, ha fatto progressi per tutta la giornata e ha dato ai nostri ingegneri utili riscontri. Inoltre, la sua integrazione con gli ingegneri Honda è stata perfetta, il che certamente aiuta. Al test di Abu Dhabi di questa settimana, ha dimostrato di apprendere velocemente e di essere pronto a fare il passo verso la Formula 1“.

Grandi aspettative, quindi, per il giapponese, ormai pronto a ben figurare anche nel mondo “dei grandi”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS