Formula 1: presentata la nuova monoposto McLaren per il 2021

La nuova stagione di Formula 1 è ormai alle porte ed i vari team sono ora impegnati nelle presentazioni delle loro monoposto nuove di zecca.

Quest’oggi è stato il turno della McLaren, che ha aperto le danze presentando la sua nuova vettura nel quartier generale del Team a Woking, nel Regno Unito.

La presentazione è stata trasmessa sui vai canali social del team e dopo il momento show dell’evento (simpatico siparietto musicale dei due piloti) si è passati alla scoperta della nuova McLaren per la stagione 2021.

vista posteriore della monoposto McLaren – fonte: profilo Twitter McLaren

La prima novità è senz’altro riguardante i piloti. Prima stagione per la McLaren senza Sainz, approdato in Ferrari mentre rimane confermato il britannico Lando Norris (terzo anno per lui in scuderia) affiancato dall’esperto Daniel Ricciardo, dopo la sua avventura in Renault nella passata stagione.

La nuova monoposto è la McLaren MCL35M, bolide che accompagnerà i due piloti nel campionato ormai alle porte.

La nuova monoposto McLaren MCL35M – fonte: profilo Twitter McLaren

Nuovo motore per la scuderia di Woking. Salutata la PU Renault torna un motore Mercedes (150 Kg), come nella stagione 2014, l’ultima della scuderia con tale motorizzazione. La vettura si presenta più snella rispetto al passato, con retrotreno piuttosto rimaneggiato e muso stretto per un bolide quasi interamente costruito in fibra di carbonio (752 Kg in totale).

vista dall’alto della vettura – fonte: profilo Twitter McLaren

Non hanno avuto vita facile gli ingegneri che hanno dovuto lavorare, oltretutto, seguendo le norme anti-covid in vigore.

Apprezzamenti sulla nuova coppia piloti sono arrivati anche dal Team Principal di McLaren, Andreas Seidl:

“Lando e Daniel, insieme, costituiscono una delle formazioni più competitive di questo sport. Con questi due piloti al volante della MCL35M siamo certi di avere una line-up veloce e che si impegna a rispettare le attese che abbiamo per la stagione che si aprirà a fine marzo in Bahrain”.

Ecco le prime impressioni dei due piloti:

Il duo McLaren per la stagione 2021 – fonte: profilo Twitter McLaren

Daniel Ricciardo:

“È fantastico essere finalmente entrati a far parte del team dopo la conferma dello scorso maggio, sembra passata un’epoca. Sono entusiasta di essere un pilota della McLaren ed entusiasta di iniziare. La McLaren ha intrapreso un viaggio fantastico negli ultimi anni e non vedo l’ora di aiutare la squadra a mantenere questo slancio positivo. Ho passato le ultime settimane qui nel Regno Unito a integrarmi completamente con la squadra in modo da essere il più preparato possibile per l’inizio della stagione. Ho ricevuto un’accoglienza così calorosa da tutti quelli che ho incontrato e c’è un vero senso di unità e concentrazione intorno alla fabbrica e molta eccitazione!”.

“Entrando in questa nuova stagione in Formula 1, mi sento eccitato e motivato a dare il massimo. Penso che la mia determinazione a esibirmi sia cresciuta man mano che ho acquisito più esperienza e non vedo l’ora di iniziare questo prossimo capitolo della mia carriera”.

Lando Norris:

“Sono davvero entusiasta di tornare a lavorare con il team in vista della mia terza stagione in Formula 1.Ogni volta che salgo in macchina mi sento come se stessi crescendo in fiducia ed esperienza, il che mi aiuta a costruire le mie prestazioni anno dopo anno. Ho lavorato duramente durante l’off season per prepararmi al meglio ai test pre-stagionali e non vedo l’ora di tornare presto in macchina”.

“Non vedo l’ora di tornare in alcuni dei paesi in cui non abbiamo potuto correre l’anno scorso, si spera anche con i fan che creano un’atmosfera così incredibile in ogni paese in cui gareggiamo. Finché non ci potremo incontrare di nuovo di persona, lavorerò il più duramente possibile per dare loro un bello spettacolo. Il 2021 sarà un altro anno impegnativo in pista con una forte concorrenza, ma io sono concentrato solo sul tornare alle corse e dare il massimo”.

L’inizio di stagione è imminente. Terminate le presentazioni delle vetture sarà il momento dei canonici test di prova, prima di iniziare a sfrecciare in pista nel primo appuntamento alla fine di marzo prossimo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS