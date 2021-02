Formula 1: Pierre Gasly positivo al Covid-19

Il Covid-19 torna a bussare alla porta della Formula 1.

La sua morsa non rallenta e l’elenco dei piloti contagiati, seppur esiguo, continua ad allungarsi. Dopo Norris della McLaren, il ferrarista Leclerc (senza contare la positività di Hamilton alla fine della scorsa stagione di corse e Sergio Perez), ora è il turno del francese Pierre Gasly, pilota della scuderia Alpha Tauri.

Il francese Pierre Gasly, risultato positivo al Covid è in isolamento nella sua abitazione – fonte: profilo Twitter Alpha Tauri

E’ lo stesso pilota che ufficializza la notizia tramite i suoi canali social:

“Ciao a tutti, spero stiate bene e al sicuro. Vorrei dirvi che sono risultato positivo al Covid-19. Ho già informato chiunque sia entrato in contatto con me negli ultimi giorni. Mi sono subito isolato e sto seguendo tutte le procedure di sicurezza disposte dalle autorità sanitarie locali. Sto bene e continuerò a seguire il mio programma di allenamento in casa mentre rimarrò isolato. Abbiate cura di voi stessi”.

Il pilota ci tiene a rassicurare tutti i tifosi sul suo stato di salute attuale, fortunatamente non grave ma da monitorare ugualmente.

Nella stagione ormai quasi alle porte, Gasly affiancherà il giovanissimo pilota nipponico Yuki Tsunoda, alla sua primissima esperienza nel campionato “dei grandi”.

Pierre Gasly vincitore del GP d’Italia 2020 a Monza

Dal canto suo il francese si prepara ad una stagione nella quale si potrebbe anche togliere non poche soddisfazioni, visto che nel campionato appena passato ha conquistato la decima posizione in classifica regalando anche una sorprendente vittoria al team di Faenza proprio in Italia.

