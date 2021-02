Formula 1: motori Honda per la Red Bull anche a partire dal 2022, trovato l’accordo

Il team di Milton Keynes ha finalmente trovato l’accordo per prolungare il suo rapporto con la casa giapponese Honda, produttrice di tutta la tecnologia motoristica della squadra Red Bull.

fonte: profilo Twitter Red Bull

La Honda aveva infatti deciso di abbandonare il mondo della Formula 1 alla fine della prossima stagione, ormai alle porte ma l’accordo appena stipulato cambia le carte in tavola, viste anche le recenti decisioni della FIA.

La FIA ha dichiarato di voler congelare lo sviluppo delle power unit delle monoposto fino al 2025, anno in cui verranno introdotti i motori definiti di “nuova generazione”.

La Red Bull (Alpha Tauri compresa), alla fine dei giochi, avrà quindi a disposizione tutta la tecnologia messa in campo da Honda, riuscendo a coprire e gestire al meglio questo medio-lungo periodo di transizione.

Il team di Formula 1 sarà a capo di una nuova società, creata per l’occasione, la Red Bull Powertrains Limited operante nel quartier generale di Milton Keynes.

Vediamo cosa ha dichiarato il team principal della scuderia, Christian Horner:

“Questo accordo è un passo significativo per la Red Bull nel suo viaggio in F.1. Siamo stati comprensibilmente delusi quando Honda ha deciso di lasciare questo sport come produttore di motori, poiché il nostro rapporto ha prodotto un successo immediato, ma siamo grati per il loro supporto nel facilitare questo nuovo accordo”.

fonte: profilo Twitter Red Bull

“Honda ha investito in modo significativo nella tecnologia ibrida per garantire la fornitura di propulsori competitivi a entrambe le squadre e ora iniziamo il lavoro per portare al nostro interno la divisione Power Unit e integrare le nuove strutture e il personale nel nostro Technology Campus”.

Rapporto tra Honda e Red Bull in F1 che, nonostante le premesse, si prepara ad essere ancora più stretto e simbiotico.

