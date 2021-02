Formula 1: Hamilton ha rinnovato con la Mercedes, ora è ufficiale!

Lewis Hamilton ha rinnovato il contratto che lo legherà ancora un anno alla scuderia Mercedes.

L’annuncio è arrivato in mattinata tramite un comunicato ufficiale del team, diffuso sui propri canali social.

Fonte: profilo Twitter Mercedes

Quella ormai alle porte sarà la nona stagione in Mercedes per il vincitore degli ultimi quattro mondiali di Formula 1 (sette totali in carriera).

Il vecchio contratto era scaduto da oltre un mese ma le trattative sono andate comunque avanti per poter giungere alla conclusione di un nuovo accordo tra il pilota britannico e la scuderia anglo-tedesca.

Parlando di cifre, il contratto che Lewis ha concluso stabilisce uno stipendio di circa 44 milioni di euro totali, una cifra davvero impressionante, da commisurare anche, però, all’elevato rischio oggettivo di questo sport basato sulla velocità.

Ecco un estratto del comunicato pubblicato dalla Mercedes:

“La Mercedes è lieta di annunciare che continuerà a lavorare insieme a Hamilton nel 2021. Il team e Lewis hanno trovato l’accordo per un nuovo contratto, che vedrà proseguire per la nona stagione consecutiva una delle collaborazioni più vincenti nella storia dello sport”.

Lewis Hamilton durante uno dei suoi tanti trionfi stagionali

“Una parte significativa dell’accordo si basa sull’impegno comune di Hamilton e Mercedes nell’incentivare la diversità e l’inclusione nel motorsport, come già fatto nella passata stagione. Questa idea si concretizzerà nella formazione di una fondazione congiunta a scopo benefico, che avrà la missione di supportare la diversità e l’inclusione in tutte le sue forme all’interno del motorsport”.

Il campione del mondo in carica ha quindi a cuore il tema dell’inclusione, da favorire anche tramite il mondo della Formula 1, un’altra battaglia che Lewis Hamilton vuole perseguire per poter sfruttare in positivo e facendo del bene la sua immagine pubblica di pilota vincente.

