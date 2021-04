Formula 1, GP Emilia Romagna 2021: le dichiarazioni dei primi tre classificati

GP Emilia Romagna 2021, le dichiarazioni di Verstappen, Hamilton e Norris.

Max Verstappen si è preso la rivincita: è stato lui a tagliare per primo la linea del traguardo nel GP dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Imola, l’olandese ha sopravanzato Lewis Hamilton sul rettilineo iniziale e ha mantenuto la testa della corsa per il resto del Gran Premio, mantenendo il secondo posto nella classifica iridata, ma a un solo punto di distanza da Hamilton, autore del giro veloce.

“Quest’anno abbiamo lavorato tanto per migliorare la partenza – afferma l’olandese nel post gara – ma sono comunque sorpreso del sorpasso effettuato su Hamilton. Non me l’aspettavo. Fra me e Lewis è stata una bella sfida. Rimanere in pista era difficile, ma ho gestito bene la macchina. All’inizio ho avuto un po’ di paura a scaldare le gomme, ma sono stato bravo a non andare in testacoda”. Verstappen in piena lotta per il titolo, ma lui preferisce non fare proclami: “Il campionato è lungo. Guardiamo gara per gara”.

Ha rischiato grosso Lewis Hamilton, autore di un errore al trentunesimo giro all’altezza della Tosa. Errore che lo ha visto finire fuori pista e riuscire a recuperare solo grazie all’intervento della bandiera rossa:

“È la prima volta che commetto un errore dopo tanto tempo – chiosa Hamilton dopo la gara – dopo la bandiera rossa ho cercato di superare l’amarezza voltando pagina, sono tornato nello spirito della gara e sono grato di questo secondo posto. Congratulazioni a Verstappen e Norris, sono stati fantastici, non pensavo di poter recuperare sino alla seconda posizione dopo l’errore alla Tosa ma sono riuscito a portare buoni punti al team”.

Felicità e soddisfazione per Lando Norris, terzo al traguardo, ma che le qualifiche di ieri avevano penalizzato per l’oltrepassamento dei track limits: “Sono felice, sono riuscito a fare una bella rimonta dopo ciò che è successo ieri – ha detto l’inglese – Ho cercato di tenere la seconda posizione ma Hamilton era troppo veloce per me. È stato bello per noi lottare con le vetture di vertice. Abbiamo conquistato posizioni grazie alla nostra gestione, avendo montato gomme soft nella seconda parte di gara”.

