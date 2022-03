Formula 1, GP Bahrain 2022: le dichiarazioni dei primi tre classificati. Leclerc: “Macchina fantastica”

Formula 1, GP del Bahrain, le dichiarazioni dei primi tre classificati dopo la gara. Leclerc: “Guido una macchina fantastica”. Sainz: “È tornata la Ferrari”. Hamilton: “Terzo posto miglior risultato possibile, visto il weekend”.

Il Mondiale di Formula Uno 2022 si tinge subito di rosso: la Ferrari, infatti, ha dominato il primo appuntamento in Bahrain, sul circuito di Sakhir, mettendo a segno una storica doppietta. Erano infatti dodici anni che dalle parti di Maranello non si raggiungeva un risultato tanto straordinario.

Nel 2010 furono Fernando Alonso e Felipe Massa a dominare lo scenario nel deserto arabico, in una stagione che poi incoronò Sebastian Vettel e la sua Red Bull campioni del mondo.

Proprio la Red Bull, che alla vigilia partiva con i favori del pronostico, ed invece ha riscontrato diversi problemi nei nuovi motori Honda, con Sergio Perez e Max Verstappen entrambi costretti al ritiro.

Ne ha approfittato la Ferrari, che in questo primo week end di gare dimostra di essere già competitiva e potersi giocare concrete chances di titolo. Ne è consapevole Charles Leclerc, che con Verstappen ha battagliato sia in qualifica per aggiudicarsi la pole, sia in gara fino a pochi giri dal termine:

“Sono felicissimo – ha dichiarato il monagasco al termine della gara – Dopo due anni terribili è finalmente arrivata l’opportunità. Siamo riusciti a fare una macchina fantastica che ci ha fatto stare davanti per tutto il weekend. Grazie a tutti i ragazzi”.

Una Ferrari sicuramente più competitiva, ma un Leclerc ancora più maturo alla guida, capace di sfruttare appieno il potenziale della macchina e i momenti della gara:

“Ho cercato di essere intelligente usando il Drs nella maniera migliore per difendermi da Verstappen e la strategia ha funzionato. Avrei voluto non ci fosse la safety car, però alla fine sono riuscito a mantenere il margine. Ringrazio i nostri tifosi che ci hanno sempre supportati”.

Il secondo posto è appannaggio del compagno di scuderia di Leclerc: Carlos Sainz. Lo spagnolo ha infilato Verstappen a tre giri dal termine, approfittando dei problemi dell’olandese col motore della sua Red Bull. La soddisfazione per aver centrato un’incredibile doppietta è ovviamente tanta, ma in cuor suo Sainz spera sicuramente di poter alzare l’asticella, sopravanzando il compagno di squadra nel prosieguo del campionato:

“Faccio le mie congratulazioni a Charles per la vittoria, è tornata la Ferrari. Ho del lavoro da fare nei prossimi giorni e spero di essere sempre più forte”.

Poi, il racconto del sorpasso ai danni di Verstappen: “Alla ripartenza dopo la safety car (tra il giro 45 e il giro 51 per un incidente occorso a Gasly ndr) ho avuto l’opportunità di passare ma Max si è difeso bene”.

“Poi ho visto le luci sul retro della sua Red Bull e ho capito che poteva esserci un’opportunità. Ha corso bene e meritava il secondo posto ma è andata così quindi bene per noi”.

Il podio viene completato da Lewis Hamilton su Mercedes. Fa strano dirlo, ma per il sette volte campione del mondo questo è un risultato insperato, visto che le qualifiche l’avevano visto girare a oltre un secondo di distacco dalle due scuderie rivali.

Hamilton si è congratulato con la Ferrari per l’ottimo GP disputato, e ha ribadito che: “Questo è il miglior risultato che potessimo ottenere dopo un weekend estremamente difficile”.

La Mercedes ha: “Tanto lavoro per provare a migliorare la macchina, so che il team sta lavorando molto, la svolta non sarà né facile né rapida ma siamo una squadra unita”.

