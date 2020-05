Forbes, classifica sportivi più ricchi nel 2020: Federer batte Cristiano Ronaldo e Messi

Secondo la classifica della rivista americana, per la prima volta dopo quattro anni c’è una diminuzione generale degli stipendi, dovuta alla pandemia in atto.

Roger Federer

Appuntamento immancabile quello che riserva la rivista americana di economia Forbes ogni anno ai suoi lettori, ovvero la classifica degli sportivi più ricchi al mondo, i dati che che vengono considerati comprendono sia lo stipendio che sponsorizzazioni varie.

Nonostante i dati siano viziati dall‘emergenza Coronavirus che ha rivisto al ribasso gli stipendi, oltre che i numerosi eventi cancellati con conseguente perdita di introiti derivanti da sponsor, il “Paperone” degli sportivi risulta il tennista svizzero Roger Federer con 106,3 milioni di euro incassati tra il 1° giugno 2019 e il 1° giugno 2020.

Seguono in questa “ricca” classifica il portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo e l’argentino del Barcellona Lionel Messi, che completano il podio rispettivamente con 105 milioni (60 però pagati dalla Juventus e circa 45 dagli sponsor Nike, Altice, Herbalife e il suo marchio CR7) e 104 milioni (72 di stipendio e 32 in sponsor) i due per tre degli ultimi quattro anni si sono sempre scambiati le prime due posizioni. Al quarto posto Neymar con “soli” 95.5 milioni di euro.

Lo svizzero è il il primo tennista ad arrivare al n. 1 da quando la prestigiosa rivista stila questa classifica, i ricavati dipendono in gran parte dalle sponsorizzazioni (ben 100 milioni), grazie ad accordi con Uniqlo, Credit Suisse, Mercedes-Benz e altri 10 partner.

La categoria più presente è quella dei giocatori della NBA, vi sono anche due donne Naomi Osaka e Serena Williams. È la prima volta che più di una donna rientra in classifica dal 2016, quando erano presenti la Williams e Maria Sharapova. Osaka, che ha guadagnato 3,4 milioni in vincite da tornei, è un altro testimonial da sogno, raccogliendo ben 34 milioni da marchi come Nike, Nissan Motor e Procter & Gamble. Nessun atleta donna di qualsiasi altro sport oltre al tennis ha mai raggiunto questi livelli.

Decisamente male per quanto riguarda gli atleti italiani, in quanto nessuno di loro è presente nelle prime 100 posizioni.

