Fluminense-Borussia Dortmund: Probabili Formazioni, Pronostico e dove vederla

Fluminense e Borussia Dortmund si affrontano nella prima Giornata del Girone F del Mondiale per Club 2025 martedì 17 Giugno alle ore 18:00 italiane, il match sarà trasmesso sul digitale terrestre in chiaro su Italia 1 oltre che in Diretta Streaming su DAZN.

La corsa del Borussia Dortmund al Mondiale per Club 2025 inizierà martedì al MetLife Stadium contro i brasiliani del Fluminense, nella sfida d’esordio per entrambe le squadre nel torneo.

Per i tedeschi, sarà la prima partecipazione assoluta alla competizione FIFA, alla quale si sono qualificati in virtù del ranking UEFA a quattro anni. Il Fluminense, invece, è reduce dal secondo posto nell’edizione 2023, quando fu travolto 4-0 dal Manchester City in finale.

Fluminense: squadra solida ma rendimento altalenante nel Brasileirao

Attualmente il Fluminense occupa la sesta posizione nel campionato brasiliano con 20 punti, dopo la vittoria per 2-0 sull’Internacional il 2 giugno, in un match in cui ha generato solo 0.34 xG da azione.

Nonostante ciò, la squadra allenata da Renato Gaúcho è in ottima forma:

10 gol segnati nelle ultime 4 partite , tanti quanti nei 9 incontri precedenti

, tanti quanti nei 9 incontri precedenti Ha segnato almeno 2 gol in 6 delle ultime 7 gare ufficiali

Ha trovato il gol nel primo tempo in tutte le ultime 4 partite

Due clean sheet consecutivi prima del match contro il Dortmund

prima del match contro il Dortmund Striscia di imbattibilità di 6 partite, con 5 vittorie, ma anche 2 pareggi e 3 sconfitte nei sette precedenti

Borussia Dortmund: chiusura di stagione travolgente e attacco inarrestabile

Il Borussia Dortmund ha concluso la Bundesliga al quarto posto con 57 punti, conquistando l’accesso alla prossima Champions League.

Dopo un avvio complicato, l’arrivo in panchina di Niko Kovac al posto di Nuri Sahin a gennaio ha ribaltato il destino della stagione giallonera.

6 vittorie nelle ultime 6 partite stagionali

Striscia di 7 gare senza sconfitte

20 gol segnati negli ultimi 6 incontri

Ha segnato almeno 2 gol in 10 delle ultime 12 partite ufficiali

La difesa resta però fragile: 13 reti subite nelle ultime 8 uscite

Dove vedere Borussia Dortmund – Fluminense in Diretta Tv e Streaming:

La partita Fluminense – Borussia Dortmund in programma martedì 17 giugno alle ore 18:00 sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

La telecronaca di Fluminense – Borussia Dortmund sarà affidata a Ricky Buscaglia.

Mediaset, grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro.

Fluminense – Borussia Dortmund sarà visibile in Diretta Tv in chiaro anche su Italia 1 ed in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Probabili Formazioni di Fluminense – Borussia Dortmund

La sfida tra Fluminense e Borussia Dortmund, valida per il Gruppo F del Mondiale per Club 2025, si preannuncia come uno dei match più attesi della prima fase. Da un lato, la squadra brasiliana guidata dal leggendario Renato Gaúcho, dall’altro i gialloneri tedeschi in crescita sotto la gestione di Niko Kovac.

Il Fluminense dovrebbe schierarsi con l’esperto Thiago Silva al centro della difesa, affiancato da Juan Freytes. A centrocampo, Thiago Santos sarà il perno davanti alla retroguardia, con Nonato e Matheus Martinelli in posizione di mezzali. In avanti, l’attaccante Everaldo sarà supportato dagli esterni Jhon Arias e Kevin Serna.

Borussia Dortmund, invece, si presenterà con una difesa a tre composta da Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini, vista l’assenza per infortunio di Emre Can e Nico Schlotterbeck. In mediana, probabile la coppia Marcel Sabitzer–Felix Nmecha, già collaudata durante la stagione 2024-25. In attacco, Serhou Guirassy sarà il riferimento centrale, supportato da Julian Brandt e Karim Adeyemi.

Fluminense (4-3-3):

Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Nonato, Thiago Santos, Martinelli; Jhon Arias, Everaldo, Serna

Borussia Dortmund (3-4-2-1):

Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy

Il nostro pronostico di Fluminense Borussia Dortmund

Il Fluminense ha tutte le carte in regola per andare a segno martedì, considerando l’ottimo momento di forma e le recenti difficoltà difensive del Borussia Dortmund.

Tuttavia, è difficile ignorare la potenza offensiva della squadra tedesca, che nelle ultime uscite ha mostrato grande incisività nel terzo offensivo. Per questo motivo, prevediamo una vittoria di misura del Dortmund in una partita ricca di gol.