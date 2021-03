Fiorentina, UFFICIALE il ritorno di Iachini in panchina

L’allenatore marchigiano era stato esonerato lo scorso 9 novembre. Ora dovrà sostituire il dimissionario Prandelli

Beppe Iachini torna alla Fiorentina. L’annuncio é stato dato oggi dal club viola attraverso I propri canali ufficiali:

“ACF Fiorentina comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Beppe Iachini”, si apprende nel comunicato.

“Il tecnico dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori e riprenderà contatto con la squadra nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo 2021“.

Il mister ascolano dovrà traghettare la squadra fino al termine di una stagione complicata, che la vede nuovamente invischiata nei bassifondi della classifica, lontana anni luce dalla qualificazione in Europa League, obiettivo di inizio stagione. Iachini era giunto ieri mattina nel capoluogo toscano, ed oggi dirigerà il primo allenamento con la squadra, approfittando che, grazie alla sosta per le nazionali, avrà piú tempo per intervenire sul gruppo.

Iachini il “traghettatore”: dall’esonero al ritorno in panchina

Beppe Iachini aveva lasciato la “viola” lo scorso 9 novembre, dopo aver racimolato appena otto punti in settepartite. Commisso lo aveva confermato ad inizio stagione (era subentrato a Montella nel dicembre 2019), per dare continuità al progetto tecnico. Diverse circostanze, tra cui presunte frizioni con I “senatori” dello spogliatoio, hanno fatto naufragare il primo viaggio dI Iachini sulla panchina toscana.

Ora Commisso lo ha richiamato con la scialuppa di salvataggio, per condurre in porto un equipaggio qllo sbando. Lo Iachini 2.0 é una soluzione di “tampone”, in attesa che l’estate porti venti di novità (Sarri?). Il mister e la squadra ne sono consapevoli. Messi da parte tutti gli attriti, si lavorerà per concludere al meglio la stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS