Fiorentina-Udinese Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 25-10-2020

All’Artemio Franchi andrà in scena Fiorentina–Udinese per la 5° giornata di Serie A domenica 25 ottobre 2020.

Dopo il buon esordio di campionato in casa contro il Torino (1-0 Castrovilli), i Viola hanno racimolato appena un punto nelle successive tre gare.

Se la sconfitta a San Siro con l’Inter poteva essere preventivabile (ottima prestazione comunque della Viola, che avrebbe meritato qualcosa in più in termini di punti, sconfitta per 4-3 solo nel finale), l’inaspettato stop in casa con la Sampdoria ha prodotto un senso di delusione e rabbia a Firenze.

E il pareggio per 2-2 con la rimonta subita dal neopromosso Spezia non ha fatto altro che acuire questo clima di tensione. Per forza di cose, l’undici di mister Iachini deve ritrovare certezze e gioco (e soprattutto punti) nella prossima gara casalinga con l’Udinese.

L’Udinese di mister Gotti ha trovato i primi punti in stagione nell’ultima gara di campionato. Alla Dacia Arena, infatti, è arrivata la vittoria per 3-2 contro il Parma con il gol vittoria siglato dall’argentino Ignacio Pussetto (tornato dal Watford insieme a Gerard Deulofeu e al Tucu Pereyra).

L’inserimento del Tucu nello scacchiere bianconero ha portato personalità e qualità in mezzo al campo, dove fino allo scorso anno era il solo De Paul a cantare e portare la croce.

Le prime tre sconfitte, con Hellas Verona, Spezia e Roma, potranno essere solo un brutto ricordo se i friulani sapranno dare continuità alla recente vittoria casalinga. L’obiettivo è la salvezza ed è sempre meglio fare punti il prima possibile.

Le ultime sulle formazioni di Fiorentina-Udinese

Saranno due le possibili novità nella formazione di mister Iachini in vista della gara con l’Udinese. Nel 3-5-2 viola Callejon è candidato ad una maglia da titolare sulla fascia destra al posto dello spagnolo Lirola. In avanti per un posto a fianco di Ribery solito ballottaggio (Kouamè, Vlahovic, Cutrone, con il primo favorito per partire titolare).

Tra difesa e centrocampo, per il resto, nessun cambiamento, con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella (sulla via del recupero dopo l’uscita anzitempo per infortunio durante Spezia–Fiorentina), Caceres in difesa, a centrocampo Amrabat con Bonaventura e Castrovilli, a sinistra Biraghi.

Schieramento a specchio (3-5-2) quella della squadra friulana. Ancora Nicolas titolare in porta. De Maio potrebbe ancora partire in pole position per un posto da centrale accanto a Rodrigo Becao e Samir (Nuytinck e Larsen ancora da valutare).

A centrocampo De Paul e Pereyra intoccabili, Arslan leggermente favorito su Makengo per il ruolo di regista.

Sulle fasce Ter Avest (più avanti rispetto a Molina) e l’olandese Ouwejan, reduce da una bella prestazione con il Parma condita da un assist). Okaka è tallonato da Pussetto e Deulofeu ma potrebbe ancora partire dal 1′ minuto a fianco di Lasagna.

Probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Callejon, Bonaventura Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest (Molina), De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Come vedere Fiorentina-Udinese in Diretta TV e Streaming

Fiorentina-Udinese, gara valevole per la 5° giornata di Serie A in programma domenica 25 ottobre 2020 alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per gli abbonati Sky sarà anche possibile seguire Fiorentina-Udinese in diretta streaming attraverso Sky Go (visibile su pc e notebook o dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS). Per tutti gli altri appassionati la partita sarà visibile su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Dove ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Udinese

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport. La radiocronaca della partita potrà essere ascoltata su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Fiorentina-Udinese

Tra Fiorentina e Udinese sono in totale 14 i precedenti in Serie A dalla stagione 2013-2014.

Si contano 8 vittoria Viola, 4 pareggi e 2 vittorie per l’Udinese. Nelle ultime sette gare al Franchi la Fiorentina ha sempre vinto; l’ultima vittoria risale a poco più di un anno fa, il 6 ottobre 2019 Fiorentina–Udinese 1-0, rete di Milenkovic.

Per l’ultima vittoria esterna dei friulani in campionato dobbiamo andare indietro di ben tredici anni, all’11 novembre 2007, Fiorentina–Udinese 1-2 reti di Quagliarella (U), Pazzini (F), Di Natale (U).

