Fiorentina – Torino Formazioni Ufficiali e Diretta Live

Formazioni Ufficiali e Diretta Live di Fiorentina – Torino match valido per la 21° Giornata di Serie A

Match che può essere decisivo per entrambe le squadre che vengono da una serie di risultati negativi.



Palladino dopo una serie di risultati utili consecutivi che aveva portato la sua Fiorentina nelle prime posizioni viene da 40 giorni difficili e non vince in campionato dal match casalingo contro il Cagliari dell’8 dicembre.



Dopo di quella vittoria sono arrivate 4 sconfitte ed un pareggio per i viola che sono fermi a 32 punti.

Un ulteriore passo falso oggi al Franchi contro il Toro potrebbe costare la panchina a Raffaele Palladino.



I granata di Vanoli invece sono fermi a 22 punti e nelle ultime 4 partite hanno ottenuto 3 pareggi e 1 sconfitta.

Formazioni Ufficiali di Fiorentina – Torino:

Palladino manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con De Gea in porta e davanti a lui Comuzzo e Ranieri centrali con Dodo a destra e Gosens a sinistra. A centrocampo ci sono Mandragora e Adli. In attacco Kean punta centrale supportato da Colpani, Gudmundsson e Folorunsho.

Vanoli manda in campo il suo Torino con un 4-2-3-1 speculare ai viola con Milinkovic-Savic in porta e davanti a lui Maripan e Coco centrali con Dembèlè a destra e Sosa a sinistra. I due di centrocampo sono Ricci e Tameze. In attacco c’è Adams punta centrale supportato da Lazaro, Vlasic e Karamoh che agiranno sulla tre-quarti.

FIORENTINA – (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino

TORINO – (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlašić, Karamoh; Adams. All. Vanoli