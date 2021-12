Fiorentina-Sassuolo 2-2: Vlahovic fa 33 gol nel 2021 ed eguaglia Cristiano Ronaldo

Dusan Vlahovic eguaglia Cristiano Ronaldo: col rigore trasformato contro il Sassuolo, l’attaccante serbo tocca quota 33 gol segnati nel 2021 ed aggancia il fenomeno portoghese, che aveva ottenuto uguale risultato nel 2020.

Vlahovic come Cristiano Ronaldo: il giovane attaccante serbo della Fiorentina è andato in gol oggi, su rigore, nell’anticipo di pranzo giocato contro il Sassuolo.

Una marcatura che vale oro per il classe 2000, dacché gli consente di eguagliare il miglior attaccante al mondo: con il rigore trasformato oggi, Vlahovic tocca quota 33 gol nel 2021, pareggiando lo stesso risultato ottenuto da Ronaldo nel 2020, con la maglia della Juventus.

Un gol piuttosto significativo per Vlahovic, che sale già a quota 16 centri in campionato, ed è attualmente il miglior realizzatore della massima serie.

Un risultato non da poco per un giovane talento già nel segno, e non è un caso, della Juventus. Dalle parti di Torino ne stanno seguendo la crescita e, nonostante non siano riuscito a strapparlo alle grinfie di Rocco Commisso quest’ultima estate, ci proveranno nella prossima sessione di mercato, quando il serbo andrà in scadenza di contratto.

Lui, intanto, si tiene lontano dalle voci di mercato e continua a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. La Fiorentina si fa trascinare dall’anima guerresca del suo giovane ariete, che ha dato il via alla reazione rabbiosa con la quale i “Viola” hanno recuperato un doppio svantaggio contro il Sassuolo.

