Fiorentina: rispunta Fonseca se salta Italiano

In Serie A ci sono ancora alcune squadre senza allenatore per la prossima stagione. Uno dei club interessati, in questi giorni, non può non essere la Fiorentina che, dopo il clamoroso addio di Gennaro Gattuso, continua a rimanere a bocca asciutta.

La società viola non è certo rimasta con le mani in mano, anzi. Fino a ieri sembrava tutto fatto, o quasi, per l’arrivo a Firenze del tecnico Vincenzo Italiano, protagonista di un buon campionato con lo Spezia neopromosso (con il quale ha anche firmato un rinnovo contrattuale qualche tempo fa).

La trattativa, però, sembra aver subito un arresto che potrebbe essere definitivo a causa di alcuni problemi legati soprattutto ad una clausola rescissoria da un milione di euro, utile per liberare Italiano dal club ligure, che i viola non vorrebbero pagare.

La famiglia Platek, proprietaria a stelle e strisce dello Spezia Calcio, non sembra aver gradito il comportamento dei viola, i quali si sono sentiti liberissimi di contattare un tecnico che aveva appena ricevuto un prolungamento di contratto con un’altra squadra (pare però che Italiano abbia chiesto espressamente, di fronte alla proposta del club viola, di andare via). Una questione di rispetto, quindi.

La dirigenza spezzina è attesa in Italia all’inizio della prossima settimana per poter sbrogliare questa delicata questione ma nel frattempo la Fiorentina prepara eventuali strade alternative ad Italiano.

Ecco che spunta nuovamente fuori il nome di Paulo Fonseca, portoghese, ex tecnico della Roma nella stagione passata.

Nella giornata di ieri sembrano anche essere ripresi i rapporti, piuttosto fitti, tra il tecnico lusitano e la dirigenza della Fiorentina, in particolare con le figure di Pradè e Barone. Si era parlato di lui, comunque, già diverso tempo fa, ma la viola decise di puntare forte su Gennaro Gattuso.

Sembrano utopia per la panchina viola, infine, nomi del calibro di Rafa Benitez, Rudi Garcia e Bielsa.

Il valzer per la panchina in quel di Firenze sembra non avere ancora una fine certa.

