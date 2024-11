Video Gol e Highlights Fiorentina-Paphos 3-2 , 4° Giornata Conference League: Kouame, Martinez Quarta, autorete di Goldar per la viola, Jairo e Jajà per gli ospiti.

Una partita piena di emozioni, altalenante, con cinque reti. Un equilibrio che è rimasto tale fino alla fine, con la rete degli ospiti arrivata a tre minuti dalla fine.

La viola conquista tre punti importantissimi per la corsa alla prime otto posizioni della classifica. Ospiti a quota 6 punti, ancora in lizza per la qualificazione al prossimo turno.

Sintesi di Fiorentina-Paphos 3-2

Al primo minuto ospiti che si rendono pericolosi. Tankovic prova una conclusione da fuori area, il cui tentativo centrale viene respinto dal portiere!

Dopo un brivido creato dalla formazione ospite, riemergono i padroni di casa. Lucas Beltran entra in area e viene abbattuto da un avversario. L’arbitro, però, fa segno di proseguire, non ravvisando gli estremi per un calcio di rigore.

Ancora gli ospiti con Tankovic che prova a scattare su lancio dalla distanza, prova la fortuna con un tiro dal limite. La sfera termina alta sopra la traversa!

Kouame controlla bene un passaggio in area, però tira una fucilata che esce di pochissimo sulla sinistra! Verso il ventesimo minuto è Riccardo Sottil che prova a battere a rete, ma Ivica Ivusic riesce a salvare la propria squadra!

Tre minuti più tardi Christian Kouame arriva per primo su di un pallone offerto con un cross morbido, colpisce malamente di testa e manda la palla alle stelle!

Controazione degli ospiti! Jairo riceve palla, il suo tiro è murato da un difensore. Un minuto più tardi Bruno raccoglie un passaggio in area, va alla conclusione. Il portiere, però, è attento e non si fa sorprendere.

Verso la mezz’ora Jonathan Ikone calcia in porta, il suo tiro respinto gli ritorna sui piedi, quindi ci riprova ma senza esito.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Comuzzo allontana una palla pericolosa e mette in moto l’azione viola. Parisi taglia il campo, serve Ikoné. La sovrapposizione di Dodo viene vista dall’esterno offensivo, il quale mette una palla al centro dove Kouamé, con una carambola fortunosa, riesce ad insaccare in porta!

In pieno recupero una punizione di Tankovic bassa e potente, ma centrale, che viene bloccata da Terraciano.

Non accade più nulla fino al termine del primo tempo, decretato dal signor Eskas dopo due minuti di recupero.

Ripresa che inizia con la viola attenta a non scoprirsi e pronta a ripartire nei varchi lasciati dagli ospiti, catapultati in avanti.

RADDOPPIO DELLA VIOLA! Sottil viene lanciato sulla fascia sinistra da Beltran. La sfera viene servita al centro per Kouamè. Nel tentativo di respingere Goldar effettua una deviazione sfortunata nella propria porta!

Verso il quarto d’ora di gioco un tentativo dalla distanza di Bruno Felipe che si spegne sul fondo per gli ospiti! Alla metà della ripresa azione per la viola, con la conclusione di Edoardo Bove. La sfera, sfortunatamente, termina alta sopra la traversa, ma non di molto!

RETE DEL PAFOS! Bruno Felipe scappa alle spalle di Parisi, manda la sfera al centro dell’area dove Jairo di tacco mira all’angolo!

Al settantesimo minuto occasione colossale per la viola. Mandragora va al tiro da ottima posizione e consegna la sfera a Ivusic!

Un minuto più tardi Ikoné si mette in proprio e salta la difesa avversaria. Qundi effettua un passaggio per Kouamé, il quale non va alla conclusione perdendo un tempo di gioco.

TRIS DELLA VIOLA! Cross di Kayode, palla che giunge dalle parti di Martinez Quarta, il quale stacca di testa in maniera perfetta sul palo più lontano! Nulla da fare per Ivusic!

La viola, in questa parte finale dell’incontro, mantiene il possesso palla, cercando di far scorrere il cronometro fino alla fine.

Quando mancano meno di cinque minuti al termine della partita, si rendono pericolosi gli ospiti. Bruno Felipe effettua un cross sul quale si avventa preciso Tankovic, il quale da posizione solitaria manda a lato!

RETE DEL PAFOS! Squadra ospite che riapre la partita! Terracciano pasticcia con il pallone tra i piedi, glielo ruba Jaja che segna a porta vuota!

Un ultimo contropiede della viola, sprecato da Rubino che non riesce a servire Ikoné. Triplice fischio dell’arbitro che pone fine alla contesa.

Tabellino di Fiorentina-Paphos 3–2

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (62′ Kayode), Comuzzo (62′ Matías Agustín Moreno), Pongracic, Parisi; Martinez Quarta (75′ Tommaso Rubino), Mandragora; Ikoné, Beltran (62′ Bove), Sottil (69′ C.Biraghi); Kouamé. Allenatore: Palladino

PAFOS (5-4-1): Ivusic; Bruno, Goldar, Luckassen, Pileas (73′ Domingos Quina), Dragomir; Correira (74′ Jair Diego Alves de Brito), Pepe (88′ Moustapha Name), Sunjic, Tankovic (88′ Marios Ilia); Jairo (74′ Anderson Silva). Allenatore: Carcedo

ARBITRO: Eskas (Norvegia)

GOL: 38′ Cristian Kouame (F), 53′ Aut. Goildar (F), 68′ Jairo (P), 72′ Martinez Quarta (F), 87′ Jajà (P)

ASSIST: 38′ Dodo (F), 53′ Sottil (F), 68′ Bruno (P), 72′ Kayode (F)

AMMONITI: 43′ Ivan Šunjić (P), 60′ Parisi (F), 60′ Pepe (P), 73′ Marin Pongračić (F), 73′ Correia (P), 83′ Bruno Felipe (P), 95′ Tommaso Rubino (F)

ESPULSIONI: –

NOTE: due minuti di recupero al termine della prima frazione, cinque nella ripresa

