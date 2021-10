Fiorentina-Napoli 1-2, post-partita Spalletti: “Ottima vittoria ma c’è qualcosa da migliorare. 7 partite? Ne ho vinte anche 11”

Il Napoli vince la sua settima partita consecutiva contro la Fiorentina al Franchi. Le reti di Lozano e di Rrahmani portano la squadra di Spalletti in vetta alla classifica. L’allenatore partenopeo ha parlato nella consueta conferenza post-partita.

Obbiettivo 7 su 7 raggiunto per Luciano Spalletti. Adesso, però, il prossimo step si chiama Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano potrebbe raggiungere il record di otto partite consecutive messe a segno dall’attuale allenatore della Lazio. Quel Napoli fu indimenticabile ed è proprio a Firenze che perse ogni speranza di vincere lo scudetto. Il Franchi, però, oggi è stato teatro della rinascita del Napoli.

Un’altra vittoria per gli azzurri che sbancano Firenze. Vincere è sempre importante per il tecnico del Napoli e fa sempre bene all’umore. Gli azzurri sono andati in svantaggio ma hanno comunque saputo mantenere la lucidità adatta per ribaltarla. Nella ripresa il Napoli è migliorato sotto il punto di vista tattico rispetto al primo tempo. L’obbiettivo era quello di trovare la spizzata giusta per poterla pareggiare.

90 minuti di grande intensità che hanno fatto dimenticare il KO di giovedì contro lo Spartak Mosca. Questo non ha inciso sul morale dei giocatori che hanno saputo reagire. Rimettersi in condizioni mentali è sinonimo di grande professionalità da parte dei giocatori.

C’è stato qualche battibecco anche con Insigne. Il capitano del Napoli ha sbagliato il rigore del possibile pareggio. Il suo rimpallo, però, ha consentito a Lozano di insaccare in rete. Alla sostituzione, il neocampione d’Europa non ha reagito benissimo. La prossima volta Spalletti lo farà giocare ancora di più.

La squadra ha sicuramente qualcosa da migliorare, soprattutto quando la palla è in aria. Quella è una fase importante anche per mantenere il gioco. Alla domanda sulle otto partite di fila Spalletti ha risposto con grande ironia. “Mi è capitato di vincerne anche 11 di fila”.

