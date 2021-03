Fiorentina-Milan 2-3, Voti, pagelle e analisi. Il Milan sbanca il Franchi

E’ terminata 2-3 una partita al cardiopalma, molto ben giocata da Fiorentina e Milan. Vantaggio dei rossoneri con Ibrahimovic, pareggio di Pulgar direttamente su calcio di punizione. Vantaggio dei viola con Ribery, pareggio di Diaz e 2-3 finale di Calhanoglu.

Ibrahimovic 7,5 Non ci sono più aggettivi per descrivere questo straordinario campione. Non solo segna un grande gol e ne sfiora un altro colpendo la traversa, ma da lui parte ogni azione manovrata della squadra di Stefano Pioli.

Tomori 7 Gioca come al solito una grandissima partita. Puntuale e preciso in ogni intervento. Fisicamente si fa sentire.

Bennacer 7+ Da quando entra il Milan cambia completamente il suo volto e comincia ad avere molta più sicurezza. Disegna calcio con le sue geometrie.

Dalot 4 Decisamente il peggiore in campo del Milan, sbaglia tutti i traversoni e inoltre commette il fallo che permette su punizione il pareggio della Fiorentina.

Tonali 5,5 Non gioca malissimo, ma nemmeno benissimo. Perde qualche palla di troppo e appare troppo timido nella giocata.

Ribery 7,5 Vale per lui lo stesso discorso di Ibrahimovic. Anche lui campione senza tempo, fa la differenza in campo ogni volta che tocca il pallone. Segna un bellissimo gol.

Eyserric 7 Forse il migliore in campo della squadra di Prandelli per continuità. Da una sua iniziativa nasce il contropiede per il gol propiziato da Ribery per il momentaneo 2-1.

Pulgar 6,5 Segna un bellissimo gol su punizione e mostra qualità e quantità in entrambe le fasi di gioco.

Quarta 5,5 Molto discontinuo, alterna buone giocate a tantissimi errori nei contrasti e nei passaggi.

Vlahovic 5,5 Fornisce l’assist del momentaneo 2-1 a Ribery, per il resto poco o nulla questa sera da parte sua.

Una bella Fiorentina, ma il Milan per quello dimostrato in campo merita la vittoria. Sono punti assolutamente fondamentali nella corsa Champions League. La Fiorentina se continua a giocare così può conquistare la salvezza tranquillamente.

