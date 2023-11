Fiorentina-Juventus, dichiarazioni pre-partita, Allegri “Giocare a Firenze è sempre stimolante, Kean è in un ottimo momento, Chiesa sta bene.”

La Juventus di Max Allegri continua la sua rincorsa verso le zone alte della classifica dopo le ultime tre vittorie consecutive collezionate contro Verona, Milan e Torino. Ad attendere i bianconeri nel prossimo test di Serie A ci sarà l’ostica trasferta di Firenze contro i Viola, dove gli uomini di Allegri cercheranno di dar seguito al proprio score di punti in classifica.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigila del match contro la Fiorentina: “Inizio subito con l’esprimere la mia vicinanza ai familiari vittime dell’alluvione che c’è stato in Toscana in questi giorni. La gara di domani è importante perché è Juventus-Fiorentina che indubbiamente è sempre una bella partita anche per lo sfottò che c’è tra le due tifoserie. Giocare a Firenze è sempre stimolante, troveremo una squadra molto forte, anche se arriva da due sconfitte, ma è una squadra propositiva e che gioca, se vorremmo venire via dal Franchi con dei punti bisognerà fare una bella partita sotto tutti i punti di vista.”

Il tecnico ha poi continuato sul modulo: “Con l’infortunio di Weah o sposterò Mckannie a destra com’è molto probabile, o altrimenti giocheremo in modo diverso, ma credo che la squadra abbia delle certezze e su quelle bisogna andare avanti.”

Su Kean “Kean è in un buon momento, è cresciuto sia tecnicamente, fisicamente, ma soprattutto a livello mentale. Deve sicuramente continuare a crescere, sono molto contento perché è stato anche richiamato in nazionale, ma non si deve assolutamente fermare. Davanti fortunatamente ho quattro giocatori che stanno tutti bene e sanno anche loro indipendentemente da chi parte prima o chi subentra che se si gioca bene chi ne beneficia e la squadra.”

Su Cambiaso: “A sinistra in questo momento tra Cambiaso, Kostic e Iling sono tre giocatori tutti in ottima condizione. Adesso che a destra manca Weah, non è da escludere che Cambiaso possa tornarci utile anche dall’altra parte.”

Il tecnico livornese ha poi concluso Chiesa: “Federico sta meglio, è reduce da un periodo in cui in 20 giorni si è allenato poco, ora invece, sta molto meglio, anche domenica quando è entrato ha fatto molto bene e sono contento di avere un reparto d’attacco molto completo.”