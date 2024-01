Fiorentina-Inter 0-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-1 per l’Inter il match contro la Fiorentina valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno il solito Lautaro Martinez. Decisivo anche Sommer con il rigore parato a Nico Gonzales.

Vittoria fondamentale: “Dopo l’1-0 abbiamo avuto tante occasioni nelle quali avremmo potuto fare meglio. Nella ripresa diverse ripartenze sbagliate, ma mi sento di dire poco a questi ragazzi, parliamo pur sempre di una squadra che ha vinto 17 partite su 21, realizzando 50 goal e subendone solo 10. Ogni partita è complicata, ancor di più se si gioca contro la Fiorentina a Firenze”.

Testa alla Juventus: “Dobbiamo guardare giorno dopo giorno. Veniamo da un periodo intenso, nel quale i ragazzi hanno dato tanto. Ho scelto di dargli due giorni di riposo. Se lo meritano, è da luglio che spingono come forsennati. Dovremo prepararci al meglio, giocheremo contro una squadra che sta tenendo un passo clamoroso. La nostra forza sarà giocare nel nostro stadio”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Asllani: “Kristjan è stato bravissimo, ma su questo non avevo nessun dubbio. La mia unica preoccupazione era una sua possibile sofferenza nello stare dietro a un calciatore come Çalhanoğlu, ma devo dire che è dentro al gruppo al 100%. Avere un ragazzo così è una fortuna per ogni allenatore. Felice anche per il suo assist, decisivo per la vittoria di squadra”.

Allegri: “Da parte mia nessun fastidio, non ci ho visto maleducazione nelle battute di Max. Da martedì inizierò a pensare a lui e alla sua squadra, meritano tutto il nostro rispetto”.