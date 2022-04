Finisce Emergenza Sanitaria: le nuove regole Covid-19

Cosa cambia vista la conclusione dello stato di emergenza legato al Covid-19.

Dopo più di due anni passati tra l’incertezza e la paura di un virus a noi sconosciuto, oggi sembra esserci una speranza in più.

Si è ufficialmente concluso lo stato di emergenza decretato dal governo al fine di poter fronteggiare la pandemia causata dal Coronavirus e le restrizioni iniziano a scomparire.

Tra le principali novità c’è quella dedicata al mondo del lavoro. Tutti, anche gli over 50, potranno accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base che dal primo Maggio verrà eliminato.

Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente avere la mascherina e indossarla.

Resta l’obbligo di vaccinazione che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022, soprattutto per gli esercenti e lavoratori nelle professioni sanitarie o ospedali e RSA.

Cambia l’utilizzo del Green Pass che, in attesa del primo maggio, non servirà più per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Resta, fino al 30 aprile, l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 nei mezzi di trasporto o in luoghi chiusi o con folle (come ad esempio teatri, spettacoli, sale, concerti…).

Sol chi contrae il virus dovrà andare in isolamento, mentre chi ha avuto il contatto stretto dovrà applicare un regime di autosorveglianza tenendo per 10 giorni la mascherina.

A scuola, invece, le attività proseguiranno in presenza e chi contrae il Covid-19 andrà in isolamento. In caso di sintomi verrà svolto un test rapido o molecolare fino ad un esito negativo.