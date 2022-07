Finale FA Community Shield, Liverpool-Manchester City dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 30-7-2022

Dove vedere Liverpool-Manchester City, finale della FA Community Shield, sabato 30 luglio 2022 alle 18:00. La finale sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La prima sfida dell’anno, in Inghilterra, prevede il confronto tra i due club più importanti degli ultimi anni che giocheranno per la vittoria del primo trofeo stagionale, ovvero la FA Community Shiled.

La Supercoppa inglese mette nuovamente di fronte Jurgen Klopp e Pep Guardiola che si affronteranno dopo una stagione dolce/amara per entrambi.

Più amara, che dolce, la stagione del Liverpool che si è ritrovata a un passo dal vincere Champions League e campionato, ma che alla fine ha dovuto soccombere alle avversarie prendendosi la tanto bella, quanto fastidiosa, targhetta di “vice campione” in entrambe le competizioni.

Il Manchester City ha festeggiato la vittoria della Premier League, ma ancora una volta la squadra di Pep Guardiola ha fallito la conquista alla Champions League con l’eliminazione nella rocambolesca semifinale contro il Real Madrid.

Ecco perché la Community Shield potrà essere cruciale per entrambe: iniziare col piede giusto la stagione può ridare motivazioni ai rispettivi club e, soprattutto, c’è curiosità nel primo confronto stagionale tra i due nuovi fuoriclasse della Premier League.

Il Liverpool ha puntato sull’attaccante rivelazione della scorsa annata di Champions, ovvero Darwin Nunez, pagandolo a peso d’oro e dandogli le chiavi dell’attacco dei Reds; il Manchester City ha risposto con l’acquisto del super bomber Erling Braut Haaland che ha lasciato il Borussia Dortmund per iniziare la sua nuova avventura in Premier.

Con Haaland, i Citizens hanno piazzato uno dei colpi dell’estate che servirà per aumentare la forza di un reparto offensivo privo di punte.

Il primo atto dell’eterna sfida tra Liverpool e City inizierà con la Supercoppa e nessuna delle due vuole farsi trovare impreparata.

Come vedere Liverpool-Manchester City in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Liverpool-Manchester City

: Liverpool-Manchester City Data : Sabato 30 Luglio 2022

: Sabato 30 Luglio 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Manchester City di Pep Guardiola, il 30 Luglio 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Liverpool Manchester City in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della FA Community Shield.

Liverpool Manchester City, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Liverpool-Manchester City

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Liverpool-Manchester City in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Liverpool-Manchester City

C’è ancora tanta incertezza riguardo le prime formazioni stagionali di Jurgen Klopp e Pep Guardiola che si affronteranno nel primo trofeo messo in palio in questa stagione.

Il Liverpool non dovrebbe, comunque, rinunciare ai propri fedelissimi schierando un 4-3-3 che, rispetto allo scorso anno, avrà come unica novità l’inserimento di Darwin Nunez come punta centrale.

L’attaccante, ex Benfica, sarà la punta di diamante dei Reds e affronterà l’altro grande colpo del mercato inglese, ovvero Haaland.

Difficile pensare che Guardiola possa lasciare fuori l’acquisto più oneroso del mercato dei Citizens che sarà l’unica punta nel 4-2-3-1 che prevede la presenza di De Bruyne, Grealish e Bernardo Silva alle spalle del bomber ex Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Luiz Diaz. All: Klopp.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Laporte, Ruben Dias, K.Philips, Cancelo; Rodri, Foden; De Bruyne, Grealish, B.Silva; Haaland. All: Guardiola.