Finale EFL Cup, Video Gol Highlights Manchester City-Tottenham 1-0: Sintesi 25-4-2021

Video Gol Highlights e Sintesi di Manchester City – Tottenham 1-0: il Manchester City vince 1-0 contro il Tottenham e conquista la Coppa di Lega Inglese. Nella finalissima di Wembley, i Citizens dominano la partita e trovano il gol vittoria a otto dal termine con Laporte. Ottava Coppa di Lega per il City e la quarta consecutiva.

Al Wembley Stadium di Londra, il Manchester City si è aggudicato la Coppa di Lega Inglese 2021. Trionfo della squadra di Guardiola che conquista il primo titolo stagionale (in attesa della Premier e del sogno Champions), andando a caccia di uno storico Treble. Battuto in finale 1-0 il Tottenham del nuovo tecnico Mason, subentrato in settimana all’esonerato Mourinho. Match senza storia e deciso al munoto 82 da Laporte. Coppa di Lega numero otto per il City e quarta di fila.

Sintesi di Manchester City – Tottenham 1-0

Partita a senso unico a Wembley, dove al termine dei 90 minuti il computo totale dei tiri registrerà un inappellabile 21-2 a favore del Manchester City e un 4-1 nei tiri nello specchio. match dominato dall’11 di Guardiola, che imposta il suo ritmo e gioco, con possesso e velocità. Il Tottenham si limita a contenere a tentare la ripartenza, ma non si farò mai pericoloso dalle parti di Lloris.

Subito occasione al 7° minuto: azione di Sterling sulla sinistra, cross per Foden che va a colpo sicuro ma manda fuori. Minuto 9 cross di Mahrez a servire Sterling, colpo di testa sopra la traversa. Minuto 20 si fanno vedere gli Spurs, coun destro largo di Alderweireld.

Minuto 26 e altra chance per il City. Palla scodellata in area, ci si avventa Foden che col destro colpisce sul palo con una deviazione decisiva della difesa Spurs. Alla mezzora Sterling va via sull’out mancino, pallonetto elegante e sfera che esce di pochissimo. Tra il 35′ e il 37′, doppia chance per Mahrez che per due volte col mancino sfiora il gol da posizione invitante. Prima dell’intervallo, botta destra di Cancelo dal limite, Lloris manda in corner.

Nella ripresa è un assedio City, con il Tottenham che fatica anche ad uscire nella propria metà campo. All’ora di gioco cross di Mahrez a cercare Gundogan, il tedesco di testa manda alto. Minuto 71 bel cross di de Bruyne dalla trequarti, inserimento di Fernandinho che di testa colpisce, Lloris respinge.

Minuto 72 progresisone di Sterling sulla destra, assist per Gundogan che da centro area tira a lato da ottima posizione. Minuto 74, mancino clamoroso di Mahrez dopo un dribbling a centrocampo, è miracoloso Lloris che manda in corner. Al minuto 82 il City trova il bersaglio. Cross tagliato da piazziato di de Bruyne, il belga pesca in area il liberissimo Laporte, che di testa insacca il gol vittoria e che vale la Coppa di lega Inglese per il City.

Highlights e Video Gol di Manchester City – Tottenham 1-0

Tabellino di Manchester City – Tottenham 1-0

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Gundogan, Fernandinho (84′ Rodri) de Bruyne (87′ Bernardo Silva), Sterling, Foden, Mahrez. A disposizione: Aké, Jesus, Aguero, Zinchenko, Rodri, Bernardo Silva, Ferran Torres, Mendy, Ederson. All.: Guardiola

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris, Reguilon, Dier, Alderweireld, Aurier (90′ Bergwijn), Lo Celso (67′ Sissoko), Hojbjerg (84′ Alli), Winks, Son, Kane, Lucas (67′ Bale). A disposizone: Sanchez, Bale, Lamela, Hart, Sissoko, Alli, Bergwjin, Tanganga, Ndombele. All.: Mason

GOL: 82′ Laporte (MC)

AMMONITI: Reguilon (T), Laporte (MC), Fernandinho (MC),

ESPULSI:

