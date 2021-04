Finale EFL Cup, Manchester City-Tottenham dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 25-4-2021

Dove vedere Manchester City-Tottenham, finale di English Football League Cup, domenica 25 Aprile alle 17:30. La partita Manchester City-Tottenham sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Domani alle 17:30, nella splendida cornice di Wembley, il Manchester City di Pep Guardiola e il Tottenham del neo allenatore Ryan Mason, si affronteranno nella finale della 61° edizione della English Football League Cup. I Citizens, detentori del titolo, nonché campioni 5 volte nelle ultime 7 edizioni, puntano a raggiungere il Liverpool, primo a quota 8 successi, nell’albo d’oro della competizione.

Gli Spurs che, come detto, hanno da poco cambiato allenatore, proveranno invece a riconquistare l’iconica coppa dai tre manici a distanza di 13 anni dall’ultima volta. Al match di domani, viste le riaperture varate dal governo inglese, saranno presenti circa 8000 spettatori.

Le ultime sulle formazioni di Manchester City e Tottenham

Per quanto riguarda le formazioni, Guardiola dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Steffen in porta. Davanti a lui, Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Mendy. Centrocampo a tre con Bernardo Silva, Fernandinho e Gündoğan. In attacco il trio formato da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.

Mason dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Lloris quindi in porta con, a fargli da scudo, Aurier, Alderweireld, Dier e Reguilon. A centrocampo spazio a Hojbjerg e Ndombele con Bale, Lo Celso e Son sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Kane.

Manchester City (4-3-3): Steffen; Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Bale, Lo Celso, Son; Kane.

Manchester City-Tottenham sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 17:30, su DAZN. Via streaming invece, il match tra Citizens e Spurs sarà visibile mediante collegamento al sito della stessa piattaforma (PC) oppure utilizzando l’apposita applicazione per smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche

Considerando gli ultimi 4 precedenti, il bilancio delle sfide tra Manchester City e Tottenham sorride ai londinesi che hanno vinto, per 2-0, le ultime due gare casalinghe giocate in Premier League (2-0 il 21 novembre 2020 e 2-0 il 2 febbraio 2020). I mancuniani, invece, hanno vinto 3-0 la sfida dell’Etihad Stadium giocata lo scorso 13 febbraio. La gara del 17 agosto 2019, giocata a Manchester, valevole per la 2° giornata del campionato 2019-2020, era terminata 2-2.

