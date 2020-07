Finale DFB Pokal, Video Gol Highlights Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4: Sintesi 4-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2-4, Finale di Coppa di Germania: il Bayern Monaco vince 4-2 contro il Leverkusen e conquista la 20° Coppa di Germania della sua storia. Match quasi senza storia e dominato dai bavaresi, che chiudono 2-0 il primo tempo grazie ad Alaba e Gnabry. Doppietta di Lewandowski nella ripresa, inutili per le Aspirine i gol di Bender e Havertz.

Tutto facile per il Bayen Monaco che all’Olympiastadion di Berlino conquista la Coppa di Germania e replica il double tedesco della scorsa stagione, dopo la vittoria della Bundesliga. Finale stra domianta contro il Leverkusen che cade 4-2 sotto i colpi degli uomini di Flick. Primo tempo a senso unico e in doppio vantaggio Bayern, nella ripresa il Bayer alza la testa e accorcia con Bender, ma Lewandowski chiude i conti. Allo scadere gol della bandiera del talentino Havertz.

Sintesi di Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2-4, Finale Coppa di Germania

La prima frazione di gioco è a senso unico e di puro dominio del Bayern Monaco. Al 9° Coman impegna Hradecky con un sinistro centrale. Al 16° bavaresi in vantaggio. Lewandowski conquista un calcio di punizione dal limite, va Alaba che con un sinistro chirurgico insacca l’1-0. Mueller sfiora al 21° il raddoppio, che arriva poco più tardi: imbeccata perfetta di Kimmich che pesca libero sulla destra Gnabry, diagonale teso in area e 2-0 Bayern. Leverkusen non pervenuto se non per una chance sprecata da Bailey.

Nella ripresa ll canovaccio non cambia: Bayern padrone della partita seppur il Leverkusen mostra un piglio più intraprendente. Non serve perché Hradecky tradisce malamente i suoi. Al 59° Lewandowski prova un mancino velleitario dalla lunga distanza, ma l’estremo difensore finlandese commette una papera clamorosa e si lascia sfuggire la palla che termina in gol per il 3-0. Arriva forse troppo tardi il 3-1 di Bender che svetta bene da corner, ma non da modo di riaprire il match agli uomini di Bosz. A fine partita, 4-1 di Lewandowski da contropiede e su assist di Perisic e al 92° rigore fischiato al Leverkusen a firma Havertz. Il Bayern vince e convince e si agguidica meritatamente la Coppa di Germania.

Il tabellino di Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2-4, Finale Coppa di Germania

BAYER LEVERKUSEN – BAYERN MONACO 2-4

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky, Bender, Taspoba, Bender (86′ Weiser), Wendell, Aranguiz, Baumgartlinger (46′ Demirbay), Bailey (76′ Bellarabi), Amiri (Volland), Diaby, Havertz

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer, Davies, Alaba, Boatang (69′ Hernandez), Pavard, Kimmich, Goretzka, Coman (64′ Perisic), Mueller (88′ Alcantara), Gnabry (87′ Coutinho), Lewandowski

GOL: 16′ Alaba (BM), 24′ Gnabry (BM), 59′ Lewandowski (BM), 63′ Bender (BL), 89′ Lewandowski (BM), 94′ Havertz (BL)

AMMONITI: Wendell (BL), Lewandowski (BM)

