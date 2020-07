Finale DFB Pokal 2020: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco Diretta tv-streaming e probabili formazioni 4/7/2020

Questa sera va in scena l’atto conclusivo della DFB Pokal, la Coppa di Germania. Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è la gara che assegna la settantasettesima edizione della Coppa Nazionale e che si disputerà all’Olympia Stadion di Berlino, purtroppo vuoto a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.

Ad affrontarsi in questa finale sono due tra le migliori formazioni della Bundesliga. Il Bayer Leverkusen, guidato in panchina da Peter Bosz, ha terminato il Campionato al quinto posto, fallendo di un niente la qualificazione alla prossima Champions League, fatalità, proprio a causa di una sconfitta patita alla penultima giornata, contro l’Herta Berlino, nell’impianto che ospiterà la gara di stasera. Le “aspirine” sono giunte a questa finale battendo la sorpresa Saarbucken, e ora proveranno in tutti i modi a sovvertire i pronostici e portarsi la Coppa a casa contro la squadra più forte di Germania.

Il Bayern Monaco si è infatti laureato Campione Nazionale per l’ottava volta consecutiva. La squadra di Hans Flik è l’unica rimasta in Europa a poter ancora aspirare al famigerato Triplete, che comprende la vittoria del Campionato, della Coppa Nazionale e della Champions League. Dovesse vincere stasera, la squadra bavarese conquisterebbe il tredicesimo double della propria storia, il secondo consecutivo, alzando al cielo la Coppa di Germania per la ventesima volta.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Finale DFB Pokal: le ultime sulle formazioni

Entrambe le squadre dovrebbero optare per il 4-2-3-1 in vista della gara di stasera. Sia Flick che Bosz dovrebbero schierare i migliori uomini a propria disposizione, non dovendo fare i conti con particolari assenze.

I bavaresi, pur dovendo rinunciare agli infortunati Tolisso e Javi Martinez, hanno infatti recuperato Thiago Alcantara e, sebbene il brasiliano non partirà titolare, sarà comunque una risorsa da utilizzare nel corso della partita. Bayern Monaco che dovrebbe dunque schierarsi con Neuer in porta; Pavard, Boateng, Alaba e Davies in difesa; Kimmich e Goretzka a centrocampo; in attacco, dietro a Lewandowski, capocannoniere della manifestazione con quattro gol, giocheranno Gnabry, Muller e Coman.

Il Bayer Leverkusen deve rinunciare al solo Paulinho per questa partita, rottura del crociato per lui, ma schiererà tutti i titolari: in porta si piazzerà il finlandese Hradecky; in difesa, da destra a sinistra, i gemelli Lars e Sven Bender, Tapsoba e l’ex Ajax Sinkgraven; a centrocampo, il duo Baumgartlinger-Aranguiz; in attacco, dietro a Kevin Volland, giocheranno Diaby, Havertz e Leon Bailey.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Finale DFB Pokal: le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Aranguiz; Diaby, Havertz, Bailey; Volland. Allenatore: Bosz

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Flick

Dove vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Finale DFB Pokal, in Diretta tv-Streaming

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Finale della DFB Pokal, in programma stasera a partire dalle ore 20:00, sarà trasmessa in Diretta tv da Sky, mentre lo streaming sarà arantito a tutti gli abbonati attraverso l’app Skygo o la piattaforma Nowtv.

Statistiche e precedenti Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Finale DFB Pokal

Quella di stasera sarà la novantunesima volta nella storia che queste due squadre si troveranno di fronte. Bilancio nettamente a favore del Bayern Monaco che ha vinto 54 sfide contro le 19 dei diretti rivali. Diciassette sono invece i pareggi.

Per ciò che concerne la Coppa Nazionale, i precedenti sono invece sei, l’ultimo dei quali la semifinale vinta dal Bayern per 4-2 nel 2018. Anche in questo caso la bilancia pende a favore dei bavaresi, con quattro vittorie contro una sola dei rossoneri (datata 4 marzo 2009, durante un quarto di finale).

