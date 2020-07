Finale Coupe de la Ligue, PSG-Lione Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 31-7-2020

PSG-Lione è la sfida che domani sera, con fischio d’inizio fissato alle 21:10, assegnerà l’ambita Coupe de la Ligue. Si gioca allo Stade de France dove una settimana fa i parigini hanno sconfitto per 1-0 il Saint Etienne nella finale di Coppa di Francia.

In attesa di scendere in campo contro Atalanta e Juventus nelle gare di Champions valevoli rispettivamente per i quarti di finale e il ritorno degli ottavi, PSG e Lione si affrontano, domani sera allo Stade de France, nella finale che mette in palio la Coupe de Ligue.

I parigini, dopo aver sconfitto una settimana fa, sempre a Saint Denis, il Saint Etienne nella finale della Coppa di Francia, puntano chiaramente alla vittoria della Coppa di Lega che vorrebbe dire triplete nazionale. Senza Mpabbé infortunato, gli uomini di Tuchel saranno chiamati ad una super prestazione per portare a casa il trofeo.

Le ultime sulle formazioni di PSG e Lione

Per quanto riguarda le formazioni, Tuchel dovrebbe affidarsi al suo consueto 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Navas in porta. Davanti a lui, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe e Bakker. A centrocampo spazio a Gueye, Paredes e Verratti. In attacco il tridente formato da Neymar, Icardi e Di Maria.

Garcia dovrebbe invece schierare i suoi con il classico 3-5-2. Lopes quindi in porta con, a fargli da scudo, Marcelo, Andersen e Denayer. Centrocampo a cinque con Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret e Cornet. Davanti il duo costituito da Depay e Dembélé.

Probabili formazioni PSG-Lione

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Icardi, Neymar.

Lione (3-5-2): Lopes; Marcelo, Andersen, Denayer; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Depay; Dembélé.

Come vedere PSG-Lione in diretta TV e streaming

PSG-Lione, con fischio d’inizio fissato alle 21:10, sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare DAZN. Via streaming invece, la sfida sarà visibile tramite collegamento al sito internet della stessa emittente.

Precedenti e statistiche

I precedenti più recenti tra PSG e Lione sono quelli del campionato 2019-2020, terminato anzitempo per via della diffusione del Coronavirus, e quello della semifinale di Coppa di Francia disputata lo scorso 4 marzo. Le tre sfide stagionali hanno fatto registrare ovviamente 3 vittorie su 3 dei capitolini che hanno vinto 0-1 e 4-2 le sfide di campionato e 1-5 quella di Coppa di Francia.

